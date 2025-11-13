Zbog pomrčine sunca Airbnb će u jednu mediteransku zemlju uložiti 50 milijuna dolara

Kako sve više europskih zemalja uvodi ograničenja za kratkoročni najam u velikim gradovima, jedna od najpoznatijih platformi za smještaj odlučila je usmjeriti pažnju na promociju ruralnih područja.

Tvrtka za iznajmljivanje smještaja Airbnb uložit će u promociju manjih gradova u unutrašnjosti Španjolske tijekom sljedeće tri godine kako bi potaknula ruralni turizam, budući da veliki gradovi sve više ograničavaju kratkoročni najam u zemlji koja je, nakon Francuske, druga najposjećenija na svijetu.

Gradovi poput Barcelone planiraju do 2028. potpuno zabraniti kratkoročni najam, dok su Baleari i Madrid već uveli nova pravila kojima od platformi traže smanjenje broja oglašenih smještajnih jedinica. Airbnb je u srijedu navečer objavio da mijenja lokalnu strategiju i planira uložiti 50 milijuna dolara u promociju španjolskih sela te proširiti ponudu smještaja u tim područjima, piše Reuters.

Španjolska vlada također je pokrenula kampanju kojom želi privući turiste u ruralne dijelove zemlje, kako bi dio od 94 milijuna međunarodnih posjetitelja koji su 2024. pohrlili na plaže i u velike gradove, usmjerila i u unutrašnjost. Trenutno ovaj trend predvode domaći putnici koji traže povoljniji odmor izvan obale.

Airbnb navodi da ruralne destinacije u Španjolskoj privlače manje posjetitelja nego one u Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, te dvostruko manje nego u Italiji. No, tvrtka očekuje porast interesa do 2026. godine, kada će se pomrčina Sunca moći promatrati iz nekoliko ruralnih područja Španjolske.

Gotovo trećina turista u Španjolskoj odabire kratkoročni najam umjesto hotela. Prema podacima Nacionalnog statističkog instituta, broj oglašenih kuća i apartmana za turistički najam u svibnju je pao za šest posto u odnosu na prošlo ljeto, na 1,43 milijuna jedinica, nakon što su stroža pravila uvedena kako bi se ublažila kriza stanovanja.