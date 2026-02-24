Talijanski Enel najavljuje milijarde ulaganja u elektromreže

Talijanski Enel namjerava uložiti oko 26 milijardi eura u elektroenergetske mreže do 2028. godine, a gotovo petina iznosa bit će usmjerena u Španjolsku, pokazuje strateški plan.

Enel je najavio 53 milijarde eura ulaganja u razdoblju od 2026. do 2028. godine, više za 23 posto nego u prethodne tri godine.

Više od 26 milijardi eura bit će usmjereno u elektromreže, a otprilike 55 posto tog iznosa rezervirano za matičnu Italiju.

Ostatak će biti “raspodijeljen između Iberije i Latinske Amerike”, stoji u strateškom planu talijanske kompanije, objavljenom u ponedjeljak.

Za mreže u Španjolskoj gdje Enel posluje preko Endese predviđeno je 5,5 milijardi eura. U planu za razdoblje od 2023. do 2025. bili su za Španjolsku predvidjeli oko četiri milijarde eura ulaganja.

Španjolski regulator za zaštitu tržišnog natjecanja nedavno je odredio financijski povrat za aktivnosti elektroenergetske mreže na 6,58 posto u nadolazećim godinama, uz obrazloženje da nastoji uravnotežiti potrebe za ulaganjima u mrežu sa zaštitom potrošača.

Tvrtke su tražile da prinos iznosi sedam posto.

