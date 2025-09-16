Talijanski izvoz u SAD poskočio u srpnju

Talijanski izvoz u SAD naglo je poskočio u srpnju, a uvoz je udvostručen, pokazali su podaci statističkog ureda o robnoj razmjeni s inozemstvom.

Izvoz je u srpnju poskočio za 7,3 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, na 7,91 milijardu eura.

Uvoz je uvećan za 6,1 posto, na 53,68 milijardi eura.

U lipnju izvoz i uvoz bili su porasli za 4,9 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Najviše je u srpnju porastao izvoz transportne opreme, ne računajući motorna vozila, za 45,6 posto. Slijede farmaceutski, kemijsko-medicinski i botanički proizvodi s povećanjem od 28,5 posto.

Isporuke u zemlje izvan EU-a poskočile su za 10 posto, dvostruko snažnije od isporuka u druge članice EU-a.

EU je činio tek nešto više manje od polovine talijanskog izvoza.

Isporuke u SAD poskočile su u srpnju za 24,1 posto, pokazuju podaci Istata, s udjelom u ukupnom izvozu od 10,4 posto. U lipnju bile su porasle za 13,7 posto.

Italija je paralelno u srpnju udvostručila uvoz američke robe, ali je ipak bilježila višak u razmjeni od 2,89 milijardi eura.

Uvoz iz Kine poskočio je pak u srpnju za 20,2 posto, s udjelom u ukupnoj nabavi robe iz inozemstva od 8,7 posto. Izvoz u Kinu smanjen je pak za 4,2 posto.

Italija je u srpnju bilježila manjak u robnoj razmjeni s azijskim divom od 4,3 milijarde eura.

