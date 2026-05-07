Tamara Perko: Hrvatska ima stabilan bankarski sustav, ne treba ga drmati

Direktorica Hrvatske udruge banaka (HUB) Tamara Perko poručila je u četvrtak da Hrvatska ima snažan i stabilan bankarski sustav kojeg ne treba „drmati“, da su uvjeti financiranja jako konkurentni i zato se može raditi na priuštivosti stanovanja te da je razvoj tržišta kapitala ključan za razvoj Hrvatske i Europe.

Rekla je da Hrvatska ima jako dobru poziciju, stalni ekonomski rast, jako dobar rejting te iskustvo u povlačenju EU fondova i u borbi s krizama. Sve to prema njezinim riječima doprinosi razvoju, ali upozorava da nesigurnost pravnog sustava sve to može i zaustaviti.

Pri tome je spomenula spor oko kredita u švicarskim francima i Zakon o konverziji kojim je taj problem trebao biti riješen, ali nije ni 11 godina nakon donošenja zakona. Vrhovni sud još o tome odlučuje, banke su zatražile izuzeće dva suca za koje smatraju da su u sukobu interesa, ali izuzeće nisu dobile, kazala je Tamara Perko u početku 29. stručne konferencije Financijsko tržište.

Ocijenila je da takvo što može sutra pogoditi bilo koji segment gospodarstva i da je riječ o netransparentnom okviru, koji baca sjenu na cijeli pravosudni sustav.

Tamara Perko rekla je u nastavku da su uvjeti financiranja u Hrvatskoj konkurentni uvjetima financiranja u EU-u, kamatne stope su ispod prosjeka EU-a, niže su nego u Njemačkoj, ali smatra da ljudi to još ne percipiraju dovoljno.

Rekla je da građani imaju jeftinije stambene kredite, ali da često kažu da ne mogu kupiti stan.

Perko je rekla da su cijene kvadrata rasle, a Hrvatska je treća po rastu cijena nekretnina u 2025. u Europi, iza Portugala i Mađarske te je ocijenila da „nije stvar u stambenom kreditiranju“ nego da je, dapače, Hrvatska po udjelu stambenih kredita na dnu ljestvice pa ima puno prostora za stambeno kreditiranje.

Dodala je i to da se 60 do 70 posto kupnje nekretnina u Hrvatskoj obavlja gotovinom te je Hrvatska rekorder po tome kada se mladi iseljavaju iz roditeljskog doma, u prosjeku s 31 ili 32 godine.

Naglasila je da je potražnja veća od ponude, a rješenja su na strani ponude, odnosno da investitore treba rasteretiti, ubrzati administrativna rasterećenja te da treba raditi na prostornim planovima i razvijati tržište kapitala jer su investicije u Hrvatskoj depoziti i nekretnine pa treba razvijati i druge aspekte kako bi se aktivirao privatni kapital.

Odgovarajući na pitanja novinara, rekla je kako je većina kredita građana s fiksnim kamatnim stopama pa većina ne bi trebala osjetiti promjene u ratama, ako dođe do povećanja kamatnih stopa na kredite.

Nenamjenski potrošački krediti bilježe pad nakon uvođenje mjera HNB-a, a stambeni krediti također imaju pad, ali u puno manjem obujmu.

Na pitanje jesu li banke spremne na neku eventualnu novu krizu, odgovorila je da su banke sada stabilne, dobro kapitalizirane i likvidne te da su spremne i na scenarije makro šokova i na scenarije potpore daljnjem razvoju.

Organizator konferencije „ Financijsko tržište“ je HUB, uz programsko partnerstvo Hrvatske narodne banke (HNB) i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).