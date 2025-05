Tenisice koje Hrvati obožavaju nositi poskupjet će početkom srpnja

Poznati američki proizvođač sportske obuće i odjeće Nike, uskoro će povisiti cijene nekih svojih proizvoda, navodi više medijskih kuća. Do poskupljenja dolazi dok carine predsjednika Donalda Trumpa globalno utječu na maloprodajni sektor, iako ih Nike nije izravno okrivio za povećanje cijena

Prema CNBC-u, Nike će povisiti cijene odjeće i opreme za dva do 10 dolara, ovisno o artiklu, dodajući da bi se nova poskupljenja mogla početi primjenjivati već ovog tjedna, iako službeno stupaju na snagu 1. lipnja. Cijene obuće u rasponu od 100 do 150 dolara porast će za najviše pet dolara, dok će obuća skuplja od 150 dolara poskupjeti do 10 dolara.

Poskupljenje se neće odnositi na dječje proizvode, one jeftinije od 100 dolara, kao i tenisice Air Force 1 te Jordan odjeću i modne dodatke.

Dok će potrošači osjetiti poskupljenja već idućeg mjeseca, Nikeovi maloprodajni partneri nove cijene neće primijeniti do srpnja, izvijestio je Complex, dodajući kako će povećanje doći s početkom nove Nikeove fiskalne godine. Nike nije izričito naveo carine kao razlog poskupljenja, već je za Forbes i druge medije priopćio da redovito preispituje poslovanje i provodi “prilagodbe cijena u sklopu sezonskog planiranja”.

Zajedničko pismo Trumpu

Prema CNBC-u, oko 50 posto Nikeove obuće proizvodi se u Kini i Vijetnamu, a obje zemlje suočavaju se s carinama koje je uvela Trumpova administracija, pri čemu Kina ima stopu od 30, a Vijetnam 10 posto.

Nike je među desecima proizvođača obuće, uključujući Adidas, Brooks, Under Armour i Skechers, koji su tražili izuzeće od carina, potpisujući zajedničko pismo koje je Udruga distributera i prodavača obuće Amerike (FDRA) uputila Trumpovoj administraciji. U pismu se navodi da se “američke tvrtke i obitelji koje se bave obućom suočavaju s egzistencijalnom prijetnjom zbog tolikih povećanja troškova”. Također se upozorava da su deseci tisuća radnih mjesta ugroženi zbog Trumpovih carinskih mjera te da bi zalihe obuće uskoro mogle biti smanjene.

Iako se predsjednik Trump nije izravno očitovao o apelima proizvođača obuće, poručio je maloprodajnom divu Walmartu da apsorbira troškove tarifa umjesto da ih prebacuje na potrošače.

Find Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa