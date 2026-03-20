Trgovina namještajem sa 56 milijuna eura neto dobiti

Trgovina na malo namještajem u 2024. je ostvarila 56 milijuna eura neto dobiti, što je rast od 28 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje analiza Financijske agencije (Fine).

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe u 2024. godini, u djelatnosti trgovine na malo namještajem poslovalo je 234 poduzetnika s 3.417 zaposlenih.

Ti poduzetnici u 2024. ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 740,4 milijun eura, što je rast od 14,6 posto u odnosu na godinu prije. Ukupni rashodi iznosili su 676,1 milijun eura i porasli su za 13,5 posto.

Ostvarena je dobit razdoblja od 57,3 milijuna eura i 1,3 milijuna eura gubitka razdoblja te je ukupna neto dobit iznosila 56 milijuna eura. Dobit razdoblja je povećana za 27,8 posto, gubitak razdoblja za 19,3 posto, a neto dobit 28 posto.

Poduzetnici u djelatnosti trgovine na malo namještajem u 2024. godini ostvarili su izvoz od 15,6 milijuna eura, što je rast od 5,2 posto u odnosu na 2023. godinu. Uvoz im je porastao za 7,5 posto, na 226,9 milijuna eura.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo namještajem iznosila je 1.472 eura u 2024. godini, što je 11,4 posto više u odnosu na 2023. godinu te 25,7 posto više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (1.171 eura).

Analiza Fine pokazala je da je najveće ukupne prihode u 2024. godini ostvarila Lesnina Hrvatska, u iznosu od 202,1 milijun eura. Na drugom mjestu po ukupnim prihodima je Ikea Hrvatska sa 173,1 milijuna eura, a na trećem Jysk s 142,4 milijuna eura.

Najveću dobit razdoblja, u iznosu od 21,2 milijuna eura, iskazao je Jysk, a na drugom mjestu je Lesnina Hrvatska s dobiti razdoblja od 9,2 milijuna eura.

Od 234 poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo namještajem u 2024. godini, njih 180 bilo je mikro, 48 malih, tri srednje velika i tri velika poduzetnika, navodi se u analizi Fine.

