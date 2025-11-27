Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura

HEP-ova i Plinacroova tvrtka LNG Hrvatska posao interventnog upravljanja i održavanja FSRU broda LNG Croatia dodijelila je supruzi kontroverznog splitskog ugostitelje Dragana Jurišića – Jenkija. Posao vrijedan 4,72 milijuna eura donijet će znatan prihod njezinoj tvrtki koja je u posljednje tri godine uprihodila tek 3,5 posto tog iznosa.

Splitska tvrtka Adria Shipping Management pregovaračkim postupkom bez prethodne objave poziva na nadmetanje dobila je pet – mjesečni posao interventnog upravljanja i održavanja FSRU broda LNG Croatia.

Riječ je o poslu vrijednom 3,78 milijuna eura plus PDV, odnosno 4,72 milijuna eura, koji je dodijeljen ovoj tvrtki koja je od 2022. do 2024. godine imala ukupno tek 164.217 eura prihoda.

Nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora

Adria Shipping Management u vlasništvu je Fanite Jurišić, nevjenčane supruge kontroverznog ugostitelja Dragana Jurišića Jenkija, u Splitu poznatog po višegodišnjem upravljanju kafićima na poznatim splitskim plažama.

No, Jurišić se u medijima spominjao i zbog problema sa zakonom, pri čemu je najozbiljniji vjerojatno napad i prijetnje zbog kojih je 2024. godine nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora.

U dokumentaciji natječaja, obrazloženo je da je poziv za nadmetanje izostao, jer samo Adria Shipping Management ima sve potrebne tehničke i organizacijske preduvjete za preuzimanje FSRU broda LNG Croatia do 31.10.2025. Posjeduje Potvrdu o usklađenosti te ima sve tražene stručnjake – članove posade. Osim toga, u mogućnosti je preuzeti FSRU brod od postojećeg operatora u skladu s procedurom preuzimanja managementa koja obuhvaća pregled postojeće dokumentacije i operativnog statusa broda, razgovor s postojećom posadom broda, obavijesti državnim i stručnim tijelima o preuzimanju broda, preuzimanje i pregled operativnih priručnika i zapisnika, pregled dnevnika stroja i dnevnika palube te preuzimanje svih narudžbi koje su u dolasku. U mogućnosti je implementirati i integrirati vlastiti sustav za održavanje broda koji je odobren od klasifikacijskog društva broda DNV.

Posao dodijeljen nakon neuspješnog natječaja

Prošlog mjeseca Forbes Hrvatska izvještavao je kako je natječaj za pet godišnje održavanje LNG Croatije vrijedan 49,5 milijuna eura plus PDV poništen, iako su se na njega javile tri tvrtke, među kojima i Adria Shipping Management. Ponuda tvrtke Wilhelmsen Energy Solutions bila je nepravilna jer su poslali troškovnik na dva različita jezika, a iznosi na njima nisu bili identični. Ponuda Adria Shipping Managementa bila je nepravilna i neprihvatljiva, dok je Exmar Energy Services BV premašio procijenjenu vrijednost natječaja.

U postupku bez prethodne objave, Adria Shipping Management dobio je navedeni posao na pet mjeseci uz mogućnost produživanja za dva mjeseca. Vrijednost tog posla je 3,78 milijuna eura plus PDV, odnosno 4,72 milijuna eura.

FSRU brod trajno je privezan je u Omišlju na Krku i služi kao plutajuća jedinica za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog plina (FSRU). Plin se do njega doprema LNG tankerima, a potom od njega otprema visokotlačnim priključnim plinovodom u plinski transportni sustav Republike Hrvatske.