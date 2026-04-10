U nadzoru fiskalizacije utvrđene nepravilnosti kod 71 posto poreznih obveznika

Pojačanim nadzorima fiskalizacije koje su tijekom uskrsnih blagdana provodile Porezna i Carinska uprava ukupno je bilo obuhvaćeno 330 poreznih obveznika, a nepravilnosti su utvrđene kod njih 234, odnosno u 71 posto provedenih postupaka, izvijestili su u u četvrtak iz Porezne uprave (PU).

Postupci su provedeni kod najrizičnijih obveznika, a dio nadzora obavljen je i kod nasumično odabranih obveznika. Kod poreznih obveznicima kod kojih su utvrđene nepravilnosti poduzimaju se zakonom propisane prekršajne mjere, naveli su iz PU.

“Kod obveznika s najtežim prekršajima izriču se mjere zabrane rada i to kod 23 porezna obveznika. Kod sedam poreznih obveznika mjera zabrane rada pečaćenjem poslovnih prostora već je provedena, a kod 16 poreznih obveznika provođenje mjere je u tijeku”, navodi se u priopćenju.

Iz Porezne uprave najavljuju da će aktivnosti nadzora nastavit provoditi pojačano i kontinuirano s ciljem prevencije i suzbijanja sive ekonomije, zaštite državnog proračuna te osiguravanja ravnopravnih uvjeta poslovanja za sve porezne obveznike koji uredno ispunjavaju svoje obveze.

Podsjetimo, Porezna i Carinska uprava krajem ožujka najavile su da će tijekom uskrsnih blagdana započeti provoditi pojačane nadzore fiskalizacije, postupaka praćenja izdavanja i evidentiranja računa te provjeru ispravnosti programskih rješenja za fiskalizaciju gotovinskih računa, koja će se kontinuirano nastaviti na cijelom području RH. Cilj tih nadzornih aktivnosti je otkrivanje poreznih obveznika koji sustavno i namjerno krše porezne propise te osiguravanje nesmetanog poslovanja urednim poreznim obveznicima.

Kod prekršitelja, u slučaju sustavnog i teškog kršenja poreznih propisa s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, pored prekršajnih sankcija, u većoj mjeri će se primjenjivati zabrana obavljanja djelatnosti radi sprječavanja daljnjeg nezakonitog postupanja, naveli su.