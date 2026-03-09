Povijesna porezna reforma u Švicarskoj: Bračni parovi napokon mogu odahnuti

Reforma će zamijeniti dugogodišnji švicarski sustav zajedničkog oporezivanja, prema kojem supružnici moraju objediniti prihode i podnijeti jednu zajedničku poreznu prijavu.

Švicarska je glasala za uvođenje individualnog oporezivanja, podržavši jednu od najvećih reformi poreznog sustava u posljednjih nekoliko desetljeća te ukinuvši pravila za koja kritičari tvrde da nepravedno kažnjavaju bračne parove u kojima oba partnera rade.

Reforma će zamijeniti dugogodišnji švicarski sustav zajedničkog oporezivanja, prema kojem supružnici moraju objediniti prihode i podnijeti jednu zajedničku poreznu prijavu. U progresivnom poreznom sustavu takva je struktura često gurala bračne parove u više porezne razrede nego nevjenčane partnere sa sličnim primanjima – izobličenje koje je široko poznato kao “kazna za brak”.

Gotovo 54 posto birača podržalo je promjenu, prema preliminarnim službenim procjenama u nedjelju.

Očekuje se da će reforma stupati na snagu postupno, a novi sustav trebao bi biti u potpunosti uveden najkasnije do 2032., čime se saveznoj vladi i 26 švicarskih kantona daje vrijeme da prilagode svoje porezne sustave.

Nova radna mjesta i rast BDP-a

Procjene vlade sugeriraju da bi reforma mogla dodati oko 60.000 ljudi radnoj snazi i povećati BDP za oko jedan posto, iako će promjena smanjiti porezne prihode, piše Financial Times.

Zagovornici već dugo tvrde da je postojeći sustav obeshrabrivao sudjelovanje na tržištu rada drugog zarađivača u kućanstvu, najčešće žena, jer se dodatni prihod oporezivao po višoj graničnoj stopi nakon što bi se spojio s plaćom supružnika.

Referendum također odražava tradicionalno konzervativni obiteljski model u Švicarskoj, osobito izvan gradova poput Züricha i Ženeve.

Polovica obvaznika će imati koristi

O toj se temi u Švicarskoj raspravlja već desetljećima, pri čemu su konzervativne stranke, obiteljske udruge i neke kantonalne vlade pružale otpor promjenama za koje su tvrdile da bi mogle kažnjavati kućanstva s jednim izvorom prihoda i oslabiti tradicionalni obiteljski model.

Protivnici su također upozoravali da bi promjena povećala birokraciju jer bi bračni parovi morali podnositi odvojene porezne prijave te da bi porezne vlasti mogle biti dodatno opterećene većim brojem prijava.

Procjene vlade pokazuju da bi otprilike polovica poreznih obveznika imala koristi od reforme, dok oko trećine ne bi osjetilo značajnu razliku, a manji dio plaćao bi veći porez.

Nedjeljno glasanje bilo je jedno od četiri nacionalna pitanja o kojima su švicarski birači odlučivali u okviru sustava izravne demokracije.