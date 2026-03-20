U Poreču otvoren Pical Resort 5*, nova perjanica Valamara

Nakon više od 18 mjeseci intenzivne izgradnje, u Poreču je službeno otvoren Pical Resort 5*, nova perjanica Valamara i najznačajniji turistički projekt u Hrvatskoj posljednjih godina.

Prvi gosti već su sredinom ožujka stigli u hotel u sklopu kampanje “Budi prvi“, dok se za uskrsne blagdane očekuje visoka razina popunjenosti. Interes za sezonu je već sada snažan, a posebno se ističe potražnja u predsezoni i posezoni zahvaljujući MICE ponudi i Pical Event Centru, najvećem kongresnom prostoru u Istri kapaciteta do 1.200 sudionika.

Pical će do početka ljeta zapošljavati više od 800 djelatnika, a većina njih već je aktivno angažirana u operativnom radu hotela. Edukacije i treninzi za pružanje usluge na razini 5 zvjezdica započeli su još prije godinu dana, čime je jasno potvrđena ambicija projekta da postavi najviše standarde kvalitete usluge. Dio sadržaja, uključujući plažu, šetnice i Purobeach, trenutno je u završnoj fazi izgradnje, a njihovo otvorenje planirano je tijekom svibnja. Svečano otvorenje resorta za partnere i javnost predviđeno je u lipnju.

Hotel raspolaže s 514 smještajnih jedinica te već sada nudi cjelovito iskustvo kroz zanimljive obiteljske sadržaje, wellness, vrhunsku gourmet ponudu i kongresni turizam. Za obitelji je osmišljen bogat i raznolik sadržaj koji uključuje PlayLand, obiteljski centar za igru i učenje na 1.200 m², s nizom kreativnih, edukativnih i zabavnih aktivnosti za sve uzraste. Ponudu dodatno obogaćuju Fun Zona s dječjim igralištima, kao i Valamarov Maro Club s pažljivo osmišljenim programima za djecu, uz niz dodatnih sadržaja prilagođenih obiteljskom odmoru.

ESPA at Pical, prvi takav spa koncept u Hrvatskoj, otvoren je zajedno s hotelom, dok se uz tri glavna restorana hotela, gourmet ponuda dodatno zaokružuje kroz suradnje s renomiranim chefovima i brendovima. Nakon što je početkom ožujka na porečkoj rivi otvoren restoran JAZ by Ana Roš, ovaj tjedan s radom započinje i Harry’s Piccolo Poreč koji se nalazi u sklopu samog Pical Resorta. Riječ je o restoranu nastalom u suradnji s Matteom Metulliom i Davideom De Pra, chefovima čiji restoran u Trstu drži dvije Michelinove zvjezdice.

“Pical je rezultat rada, predanosti i zajedničkog truda velikog broja ljudi. Iza ovog projekta stoje vrijedni kolege iz Valamara, naši partneri, lokalna zajednica, dioničari, investitori i mnogi drugi koji su svatko na svoj način dali važan doprinos. Zato ovu priliku želim iskoristiti da svima od srca zahvalim – na podršci, povjerenju i energiji koju su unijeli u ovaj projekt. Siguran sam da ćemo još dugo biti ponosni što u Hrvatskoj imamo ovakav hotel i resort“, izjavio je Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamara.

Pical Resort predstavlja važan korak u razvoju Poreča i Istre kao cjelogodišnjih destinacija te dodatno potvrđuje ulogu turizma kao jednog od ključnih pokretača gospodarskog razvoja Hrvatske.