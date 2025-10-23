Valamar ostvario rast prihoda: 9,2 milijuna noćenja u prvih devet mjeseci

Prema objavljenim rezultatima za prva tri kvartala i očekivanjima za 2025. godinu Valamar će ostvariti ključne strateške ciljeve i učvrstiti vodeći položaj u hrvatskom turizmu.



U ovoj godini Valamar planira ostvariti između 457 i 461 milijuna eura poslovnih prihoda odnosno godišnji rast od 9,6% do 10,5% te rast operativne dobiti od 6,1% do 8,6% na razinu od 128 do 131 mlijuna eura. Rast u 2025. godini potaknut je stabilnom potražnjom s ključnih emitivnih tržišta, snažnim rezultatima u premium segmentu, uspješnom konsolidacijom austrijskog portfelja i pozitivnim učincima investicija iz prethodnog razdoblja.

U prvih devet mjeseci ostvareno je 6,2 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 3,7% u odnosu na prethodnu godinu, zahvaljujući u najvećem dijelu jačanju poslovanja u predsezoni i posezoni. Sve destinacije Valamar grupe zabilježile su snažne rezultate, a posebno se ističe Rab, koji je zahvaljujući uspješnom otvorenju Arba Resort 4*, Valamar Collection, ostvario rast od 33% i pozicionirano se među vodeće destinacije za obiteljski odmor. Ovi rezultati pridonijeli su rastu vrijednosti dionice te dividendnom prinosu od 4,6% za dioničare – iznad ciljanih 4% godišnje.

U vrhu sezone 2025. Valamar je zapošljavao gotovo 8.700 djelatnika, od kojih je 73% domicilnih. Kontinuirano ulaganje u ljude i kvalitetu rada, odražava se i u oko 18% višim plaćama od prosjeka sektora turizma te poziciji top poslodavca u turizmu i ugostiteljstvu koju Valamar drži već dugi niz godina.

Radovi na hotelu Pical, najvećem turističkom projektu u Hrvatskoj, ulaze u završnu fazu i odvijaju se prema planu, a otvorenje je planirano za proljeće 2026. godine. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 200 milijuna eura, koja predstavlja ključni iskorak u transformaciji Poreča i Istre prema modelu cjelogodišnjeg, održivog i visoko kvalitetnog turizma. Uz luksuzni resort, projekt uključuje i razvoj nove javne turističke infrastrukture, čime će se podignuti kvaliteta cijele destinacije. Pical Resort 5* bit će perjanica Valamar portfelja i novi simbol luksuznog odmora u Hrvatskoj, razvijen u suradnji sa svjetski poznatim partnerima poštujući najviše standarde održivosti, dizajna i usluge.

Krajem 2025. godine Valamar će dodatno obogatiti ponudu Poreča otvaranjem boutique hotela Jadran, potpuno preuređenog objekta s 12 ekskluzivnih dizajnerskih soba, u kojem će se otvoriti i bistro JAZ by Ana Roš, slavne chefice i nositeljice tri Michelinove zvjezdice.

Valamar je iznova potvrdio poziciju lidera u održivom turizmu u Hrvatskoj. U lipnju ove godine Valamar je osvojio zlatnu medalju EcoVadisa, vodeće međunarodne platforme za ocjenjivanje održivosti i svrstao se među 5% najbolje ocijenjenih kompanija u svijetu, a prema istraživanju HGK zauzeo je prvo mjesto u sektoru turizma s ocjenom vrlo visok ESG rejting.