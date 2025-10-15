Tisuću kreveta, nijedan prozor: Zavirite u najneobičniji hotel u centru Londona

Zedwell Capsule Hotel na Piccadilly Circusu nudi 1000 kapsula za spavanje, uz cijenu noćenja od 30 funti. Smješten je u zgradi Pavilion, povijesnom objektu s oznakom zaštićenog kulturnog dobra na Great Windmill Streetu.

Jeste li klaustrofobični? Ako jeste, ovaj nedavno otvoreni kapsula-hotel u centru Londona definitivno nije za vas. Za one koji pak vole male, ugodne prostore – ili ih barem mogu podnijeti – Zedwell Capsule Hotel na Piccadilly Circusu mogao bi biti pravi izbor.

Hotel s 1000 kapsula naplaćuje 30 funti po noćenju, a smješten je u zgradi Pavilion, povijesnom objektu s oznakom zaštićenog kulturnog dobra na Great Windmill Streetu. Samo 30 funti za spavanje u samom središtu Londona, može se smatrati pravom prilikom – pod uvjetom da ne očekujete kauč, prozore ili puno prostora za razgibavanje.

Iz hotela, u vlasništvu kompanije Zedwell, tvrde da su najveći kapsula-hotel na svijetu. Svaka od njegovih “kapsula” ima zvučno izolirane, prostorije bez prozora, madrace marke Hypnos, egipatsku pamučnu posteljinu, ambijentalnu rasvjetu i pametnu kontrolu klime. Gostima su na raspolaganju i zajedničke prostorije za opuštanje i druženje s ostalim putnicima.

+3 Pogledajte galeriju

Kupaonice su zajedničke, ali s privatnim tuš kabinama, a dostupne su i sigurne prostorije za prtljagu te posebne ženske spavaonice. Prema riječima glasnogovornika hotela, završava se uređenje posljednjih spavaonica, a sve kapsule trebale bi biti u funkciji do kraja godine.