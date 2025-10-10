Prestižno priznanje: Deset hrvatskih hotela među dobitnicima Michelin Key oznaka

Michelin vodič je u povodu 125. obljetnice predstavio novi globalni standard izvrsnosti u hotelijerstvu uvođenjem Michelin Key oznaka, a među 2.457 nagrađenih hotela našlo ih se i deset iz Hrvatske, priopćila je Hrvatska turistička zajednica (HTZ).

U novu selekciju Michelin vodiča uvrštena su ukupno 44 hrvatska hotela, dok ih je deset dobilo Michelin Key oznaku.

Villa Nai 3.3 dobitnica je tri Michelin ključa, Palace Elisabeth Hvar Hotel osvojio ih je dva, dok je hotelima Maslina Resort, Villa Korta Katarina & Winery, Hotel Villa Dubrovnik, Hotel Supetar, Esplanade Zagreb Hotel, San Canzian Hotel & Residences, Meneghetti Wine Hotel and Winery, Grand Park Hotel Rovinj by Maistra Collection dodijeljen po jedan Michelin ključ.

HTZ kaže da oznake Michelin Key odražavaju vrhunsku kvalitetu i jedinstveno gostoprimstvo u hotelima diljem svijeta, a dodjeljuju se na temelju pet ključnih kriterija – izvrsnosti u arhitekturi i dizajnu, kvalitete i dosljednosti usluge, autentičnosti i karaktera hotela, omjera cijene i kvalitete te doprinosa lokalnoj zajednici.

Uz Michelin Key, dodaju, predstavljene su i četiri posebne nagrade koje ističu iznimna postignuća u arhitekturi, wellnessu, lokalnoj povezanosti i novim otvorenjima. Pritom, Villa Nai 3.3 je nominirana za Michelin nagradu za arhitekturu i dizajn, čime je potvrđena njezina iznimna estetska vrijednost i iskustvo gosta, kažu iz HTZ-a.

“Ova posebna priznanja Michelin vodiča predstavljaju velik uspjeh za hrvatski turizam te su vrlo dobar pokazatelj visoke razine kvalitete naših hotela. Uistinu veseli što hoteli nisu prepoznati samo po luksuzu, već i po jedinstvenom karakteru, autentičnosti i doprinosu lokalnoj zajednici. Upravo na taj način još više potičemo goste da otkriju raznolikost smještajne ponude diljem naše zemlje. Siguran sam da će Michelin Key oznake doprinijeti snažnijoj vidljivosti i konkurentnosti Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije na globalnom tržištu, koja se može pohvaliti odličnom ‘premium’ ponudom, kako u segmentu smještaja, tako i kada je riječ o raznovrsnosti turističkih proizvoda koje nudimo“, rekao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić u izjavi koja se prenosi u priopćenju.