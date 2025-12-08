U pripremi natječaj za RCGO Orlovnjak – slavonski centar za otpad težak 76,26 milijuna eura + PDV

Projektiranje i izgradnja RCGO Orlovnjak kod Osijeka vrijedit će 76,26 milijuna eura plus PDV. To otkriva natječaj koji će uskoro raspisati Osječko – baranjska županija.

Osječko – baranjska županija najavila je u Prethodnim savjetovanjima na Narodnim novinama natječaj za projektiranje i izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Riječ je o jednom od 13 centara za gospodarenje projektu koji će se graditi na sjecištu Orlovnjaka, Tenje i Palače južno od Osijeka. Procijenjena vrijednost projekta je 76,26 milijuna eura plus PDV.

Prema informacijama s web stranice projekta, područje obuhvata ovog centra čine: cijelo područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije kao i rubni dijelovi susjednih županija: Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske.

Uvjet za dobivanje posla su veliki prihodi i veliki projekti

Iz troškovnika se vidi kako projekt između ostalog obuhvaća portirnicu, upravnu zgradu, parkiralište s nadstrešnicom, kolne vage s nadstrešnicom i mjeriteljskom kućicom, dvije trafostanice, nadstrešnicu za kamione, servisnu zgradu s garažom, plato za diesel crpku s nadstrešnicom, praonicu vozila, plato s uređajem za pranje vozila, dva postrojenja za oporabu i recikliranje, natkriveno skladište RRF-a, biofilter, vodospremu sprinkler sustava, spremnik tehnološke vode, prostor za obradu voda, prostor za obradu odlagališnog plina, prostor za recikliranje i obradu građevinskog otpada

Glavni kriteriji za izbor izvoditelja su cijena (s 80% utjecaja), jamstveni rok za isporučenu opremu (10%), iskustvo stručnjaka (5%+5%).

U uvjetima natječaja navodi se kako tvrtka ili zajednica ponuditelja koja se javlja na natječaj mora imati najmanje 100 milijuna eura ukupnog godišnjeg prometa u posljednje tri financijske godine. (Odmah ispod toga u natječaju navodi se kako je taj traženi iznos 100.000 eura umjesto 100 milijuna, no vjerojatno se radi o pogrešci). Osim toga, zainteresirana tvrtka ili zajednica ponuditelja moraju dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabava (ili!) tijekom deset godina prije te godine uspješno izveo 1 do 4 istih ili sličnih radova čiji je ukupni iznos najmanje 76,26 milijuna eura bez PDV-a. Ti radovi moraju obuhvaćati najmanje projektiranje i izgradnju jednog postrojenja za mehaničku obradu neopasnog otpada minimalnog kapaciteta 45.000 tona na godinu te projektiranje i izgradnju jednog postrojenja za biološku obradu neopasnog otpada minimalnog kapaciteta 25.000 tona na godinu.

Lokacija RCGO-a Orlovnjak; Foto: RCGO Orlovnjak