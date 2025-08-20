U susjednoj državi poticaji za električna vozila, no kod njih najjeftiniji dobivaju najviše

Crna Gora po drugi put ove godine raspisala je natječaj za subvencioniranje električnih vozila. Ukupna sredstva iznose tek 150.000 eura, no natječaj je prilično naklonjen kupcima najjeftinijih automobila na struju.

Dok Hrvatska ove godine nije dijelila poticaje za kupnju električnih vozila fizičkim osobama, Crna Gora to radi već drugi put. Doduše, sredstva su relativno skromna, a uključuju i pravne osobe. Ukupno iznose tek 150.000 eura.

Kako izvještava Forbes Crna Gora, poticaji za električne automobile kreću se od 4500 do 7200 eura. Ono što je zanimljivo i drugačije nego u dosadašnjim hrvatskim natječajima je da najveće iznose dobivaju oni koji kupuju najjeftinija vozila. Kupci automobila do 35.000 eura vrijednosti dobivaju 7200 eura poticaja, oni koji kupuju automobile vrijedne od 35.000 do 45.000 eura dobivaju 6500 eura, a oni koji kupuju automobile vrijedne 45.000 do 65.000 eura dobivaju 4500 eura.

To znači da bi vozilo poput BYD Dolphin Surfa koje u Hrvatskoj sa svim davanjima košta oko 20.000 eura (BYD u Crnoj Gori nema svoje predstavništvo) nakon poticaja koštalo manje od 13.000 eura. Poticaji na natječaju u Hrvatskoj 2024. godine iznosili su 9000 eura, no najviše 40 posto vrijednosti vozila. To znači da su na primjeru vozila vrijednog 20.000 eura iznosili tek 4000. Hrvatska prošle godine nije subvencionirala automobile vrijednije od 50.000 eura.

Poticaji vrijedni 4500 do 6500 eura u Crnoj Gori se dijele i za kupnju lakih teretnih vozila, a 300 do 1500 eura dodjeljuje se za kupnju lakih električnih vozila poput mopeda i četverocikla.

Na prvi ovogodišnji natječaj u Crnoj Gori javilo se 19 zainteresiranih – 15 tvrtki i četiri osobe. Godinu prije, tamošnji Eko-fond isplatio je 819 tisuća eura subvencija. Tad su one iznosile 7500 eura za električne i 4000 za hibride koji nisu tema aktualnog natječaja.

Sredstva koja su se dodjeljivala u Hrvatskoj bila su znatno veća i ukupno su iznosila milijune eura po natječaju. Od 150.000 eura može se subvencionirati tek 20-ak automobila u kategoriji s najvećim poticajima.