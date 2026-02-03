Upitno je hoće li se ukinuti neki domaći letovi od travnja, jer Vlada RH kasni s PSO natječajima

Povezanost hrvatskih gradova na sporednim zrakoplovnim linijama mogla bi biti upitna od travnja, s obzirom da Vlada nije na vrijeme raspisala nove PSO natječaje. Slična situacija dogodila se i prije četiri godine kad je Trade Air privremeno prekinuo svoje linije, dok je Croatia Airlines naknadno obeštećena.

Vlada RH još nije pokrenula postupke javne nabave za obnovu ugovora o letovima u okviru obveze javne usluge (PSO), iako aktualni četverogodišnji ugovor s Croatia Airlinesom i Trade Airom istječe već krajem ožujka – navodi EyYuAviation. Riječ je o ugovorima koji omogućuje dodjelu europskih sredstava za potporu neprofitabilnim, uglavnom domaćim linijama koje se smatraju ključnima za gospodarski razvoj regija koje povezuju.

Prema pravilima Europske unije, poziv na nadmetanje za novo PSO razdoblje, zajedno s obveznom obavijesti objavljenom u Službenom listu Europske unije, mora biti raspisan najmanje šest mjeseci prije planiranog početka nove koncesije.

Na liniji Rijeka – Zadar potpora 1350 eura po putniku

Trade Air nije stavio karte u prodaju za razdoblje nakon 28. ožujka. Prije četiri godine taj je prijevoznik bio prisiljen obustaviti domaće operacije zbog sličnog kašnjenja u pokretanju natječajnog postupka od strane države. Croatia Airlines je, s druge strane, u to vrijeme nastavio obavljati većinu svojih domaćih letova te je naknadno retroaktivno obeštećen za povezane troškove.

Linije koje se trenutačno subvencioniraju i održavaju u okviru PSO-a su: Dubrovnik – Zagreb – Dubrovnik, Split – Zagreb – Split, Zagreb – Zadar – Pula – Zadar – Zagreb, Zagreb – Brač – Zagreb, Osijek – Dubrovnik – Osijek, Osijek – Split – Osijek, Osijek – Zagreb – Osijek, Rijeka – Split – Dubrovnik – Split – Rijeka, Osijek – Pula – Split – Pula – Osijek, Rijeka – Zadar – Rijeka i Osijek – Zadar – Osijek. Postoje pozivi na reformu popisa PSO linija, pri čemu Zračna luka Rijeka ističe da njezina ograničena uključenost u postojeći sustav narušava regionalnu povezanost i ograničava potencijal za razvoj cjelogodišnjih zračnih linija.

Prema podacima koje je objavila Europska unija, trenutačni PSO ugovori u Hrvatskoj procjenjuju se na nešto više od šesnaest milijuna eura godišnje ukupno, pri čemu Croatia Airlines prima oko 14,7 milijuna eura. Točan iznos varira iz godine u godinu, ovisno o broju prevezenih putnika.

Najviša naknada po putniku zabilježena je na liniji Rijeka – Zadar koju operira Trade Air, i iznosi 1.350 eura, a slijedi linija Osijek – Zagreb s 1.000 eura po putniku. Međutim, zbog relativno niskog broja putnika na tim linijama, ukupna godišnja kompenzacija ostaje skromna. Suprotno tome, najveća ukupna godišnja naknada dodjeljuje se liniji Zagreb – Dubrovnik, u iznosu većem od šest milijuna eura godišnje, što odražava znatno veći promet putnika na toj liniji.