Uskoro kreće nabava 80 kombija hitne pomoći vrijednih 11,74 milijuna eura plus PDV

Hrvatski zavod za hitnu medicinu priprema nabavu 80 novih kombi vozila hitne pomoći. Natječaj otkriva kakvi trebaju biti, a procijenjena vrijednost jednoga iznosi 183.410 eura.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Prethodnim savjetovanjima na portalu Narodnih novina najavio je natječaj za nabavu 80 kombija hitne pomoći. Procijenjena vrijednost iznosi 11,74 milijuna eura plus PDV. Po kombiju to iznosi 146.728 eura bez PDV-a, odnosno 183,410 eura s PDV-om.

Kombi hitne mora imati 5900 do 6000 milimetara dužine, 2010 do 2080 milimetara širine i 2650 do 2720 milimetara visine. Mora biti dizelaš minimalne snage 130 kilovata, odnosno 177 konjskih snaga. Pogon može biti prednji ili zadnji, a mjenjač mora biti automatski. Najveća masa vozila mora biti između 3750 i 4200 kilograma. Čelične felge moraju biti najmanje promjera R16.

Traži se trakasta LED rasvjeta unutrašnjosti

Većina traženih karakteristika je očekivana, no nađu se i neki specifični detalji. Među karakteristikama prostora za pacijente može vidjeti kako za osvjetljenje bolesničkog prostora trebaju biti ugrađena dva rasvjetna tijela bazirana na LED rasvjeti u trakastom obliku, pri čemu duljina trake treba biti najmanje 50 puta veća od širine.

Detaljno je opisano i kako treba izgledati vanjska svjetlosna signalizacija vozila. Primjerice prednje integrirano plavo svjetlo u LED izvedbi mora sa svake strane imati s jedan modulom s minimalno 11 svjetlosnih elemenata pod kutom od 45 stupnjeva.

Ove specifikacije izgledaju kao prepisane iz neke ponude, jer doista nije jasno zbog čega primjerice kut mora iznositi točno 45 stupnjeva. No, u fazi prethodnog savjetovanja bilo koji ponuditelj može se javiti i tražiti da se prihvate i drugačije karakteristike od navedenih.

Glavni kriterij za izbor ponuditelja je cijena s utjecajem od 88 bodova. Jamstvo mora trajati najmanje četiri godine, a za do osam godina dobiva se do pet bodova. Garancija na prijeđeni broj kilometara mora pokriti barem njih 200.000. Ako pokriva do 350.000, može se dobiti do sedam dodatnih bodova.

U prvoj fazi ponuditelj treba pripremiti testno vozilo koje mora proći određena sigurnosna ispitivanja. U drugoj fazi, vozila će se isporučivati u tranšama. Prvih 20 isporučit će se do 240 dana od potpisivanja ugovora, sljedećih 40 u roku do 400 dana, a zadnjih 20 u roku do 500 dana.