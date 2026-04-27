Uskoro natječaj za radove na drugom najprometnijem križanju u Hrvatskoj težak 19,5 milijuna eura

Nakon što je posao rekonstrukcije drugog najprometnijeg križanja u Hrvatskoj prošlog mjeseca oduzet DIV grupi, priprema se novi natječaj procijenjen na 19,5 milijuna eura plus PDV.

Hrvatske ceste najavile su u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za izvođenje preostalih radova na rekonstrukciji križanja Širina u Solinu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 19,5 milijuna eura plus PDV.

Na navedenim radovima već je radila DIV grupa, no Hrvatske ceste raskinule su u ožujku ugovor s njima zbog kašnjenja. Oni su pak u svoju obranu istaknuli kako su radovi bili prekinuti 805 dana zbog arheoloških istraživanja koje su Hrvatske ceste mogli predvidjeti, s obzirom da je lokacija u blizini Salone.

Kroz navedeno raskrižje u Solinu prolazi skoro cjelokupni promet iz Kaštela prema Splitu i obratno. Njime dnevno prolazi više od 40.000 vozila, što ga čini drugim križanjem po količini prometa u Hrvatskoj. Zanimljivo je da je najprometnije križanje u Hrvatskoj također na ulasku u Split, samo s druge strane, kod Stobreča.

Jutarnja gužva na dijelu križanja koje ide u rekonstrukciju, arhivska fotografija Foto: Božidar Vukičević / CROPIX

Najskuplji dio rekonstrukcija mosta

Projekt se radi prema studiji tvrtke Geoprojekt iz 2018. godine, a izabrana je verzija koja uključuje i vijadukt preko križanja. On će značajno smanjiti gužvu, jer će eliminirati zaustavljanje prometa između Splita i Kaštela na semaforima.

Rekonstruirana cesta D8 se s postojećim križanjem Širina spaja na četiri mjesta te se u ovom projektu

rješava njihovo uklapanje. Projekt obuhvaća niz radova među kojima i rekonstrukciju obližnjih mostova Stari i Novi Jadro, kao i ulica ispod njih. Rekonstrukcija mosta Novi Jadro predstavlja najveći trošak radova.

Kriteriji za odabir izvoditelja su cijena s utjecajem od 80 posto i duljina jamstva za otklanjanje nedostataka s utjecajem od 20 posto. Tvrtke zaiteresirane za natječaj u prethodne tri godine moraju imati barem 19,5 milijuna eura prosječnog godišnjeg prometa. U proteklih 10 godina moraju imati i barem po jednu referencu vrijednu 15 milijuna eura iz područja izgradnje državne ceste s vijaduktom ili slično, jednog mosta duljine 100 metara ili slično te projekta s najmanje 1000 tona proizvedenih i ugrađenih nosivih konstrukcija i slično.