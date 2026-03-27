Uslužne tvrtke u EU još imaju problema s granicama

Europska komisija ne ulaže dovoljno napora u uklanjanje prepreka prekograničnom pružanjuusluga Europske unije, upozorio je Europski revizorski sud, ističući da je riječ o ključnom, ali nedovoljno iskorištenom izvoru gospodarskog rasta.

Usluge čine oko 70 posto bruto domaćeg proizvoda EU-a, no tek oko 20 posto njih pruža se preko granica, ponajviše zbog velikih razlika u propisima članica o izdavanju dozvola i certifikata tvrtkama.

Čak 60 posto prepreka identificiranih još 2002. godine otežavalo je prekogranično pružanje usluga i u 2023, što pokazuje da njihovo uklanjanje dosad nije bilo prioritet, upozorili su revizori.

“Tvrtke u EU i dalje se suočavaju s velikim poteškoćama u prekograničnom pružanju usluga, potezi Komisije i dalje su nedostatni”, upozorio je član ECA-a Hans Lindblad.

Prema istraživanju Međunarodnog monetarnog fonda, unutarnje pravne i administrativne prepreke među državama članicama imaju učinak ekvivalentan carinama na prekogranične usluge od čak 110 posto.

Podaci Europske komisije pokazuju da bi njihovo uklanjanje moglo povećati gospodarski rast Unije u roku od nekoliko godina za oko 2,5 posto.

Komisija je i sama svojedobno priznala da prepreke prekograničnim uslugama spadaju među najveće slabosti jedinstvenog tržišta od 450 milijuna potrošača, osobito u kontekstu pojačane konkurencije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom.

Među ključne probleme spada nedostatak političke volje u državama članicama, koje često nastoje zaštititi domaće tržište rada i interese aktera, posebno u reguliranih ukupno 5.700 profesija u EU, u rasponu od odvjetnika i inženjera do obrtnika i kozmetičara.

Uz to, Komisija nije sklona predlagati mjere za koje procjenjuje da bi ih države članice mogle odbaciti.

Revizorski sud stoga preporučuje da Komisija jasno identificira ekonomski najvažnije prepreke i da potakne njihovo uklanjanje povezivanjem s pristupom europskim fondovima.

Također se predlaže revizija zakonodavstva o prekograničnim uslugama radi veće jasnoće, te stroža provedba propisa i brže rješavanje pritužbi tvrtki kojima je onemogućeno poslovanje u drugim državama članicama.