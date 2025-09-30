Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?

Sve putnike trećih zemalja koji dolaze dolaze u Europsku uniju od 12. listopada čekat će nova procedura. Uz pregled putnih isprava uzimat će se njihove fotografije i otiske. U ovom trenutku teško je procijeniti hoće li i koliko to povećati redove na granicama i u zračnim lukama.

Hrvatska će od 12. listopada 2025. godine na vanjskim granicama EU početi provoditi sustav ulaska i izlaska (EES) Europske unije koji će uključivati uzimanje otisaka prstiju i fotografija lica putnika koji nisu državljani neke od članica Europske unije.

Riječ je o sustavu koji postupno uvodi cijela Europska unija, a trebao bi biti u potpunosti uveden do travnja. Iz MUP-a su za Forbes Hrvatska pojasnili kako je sustav u Hrvatskoj potpuno tehnički uspostavljen, a primjenjivat će se na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su, temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, privremeno određeni za međunarodni promet.

Za početak četiri sata dnevno

Postupna primjena sustava podrazumijeva da će u početnoj fazi sustav raditi po dva sata u smjeni od 12 sati, odnosno ukupno četiri sata u 24-satnom razdoblju. Svaki idući mjesec radno vrijeme sustava postupno će se povećavati za dodatna dva sata, dok se ne postigne puna operativnost, što je predviđeno 10. travnja 2026. godine. Tijekom prijelaznog razdoblja nastavit će se s otiskivanjem pečata u putne isprave putnika.

Pojašnjavaju kako će postojati zasebne ulazno/izlazne EES trake, primarno za one putnike trećih zemalja koji podliježu EES sustavu. Bez obzira na to, sustav će biti operativan na svim ulazno/izlaznim trakama zbog perioda velikih gužvi i vršnih opterećenja kada će biti neophodno za EES potrebe koristiti i druge trake).

Očekuju se gužve

Na pitanje kako će novi sustav utjecati na gužve, iz MUP-a kako se u početnoj fazi primjene na cestovnim prijelazima očekuje usporavanje postupaka granične kontrole. Putnici iz trećih zemalja morat će izaći iz vozila radi kreiranja osobnog dosjea ili potvrde već postojećeg dosjea.

Policijski službenici za graničnu kontrolu imaju na raspolaganju i ručne EES uređaje, koje će koristiti ovisno o protočnosti i okolnostima na graničnom prijelazu, a koji bi trebali omogućiti ubrzanu obradu putnika uzduž ulazno/izlazne trake, a u zračnim lukama (Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Zadar i Rijeka) postavljeni su samoposlužni EES kiosci.

Oni su namijenjeni putnicima koji prvi put ulaze u Schengenski prostor i još nemaju kreiran dosje, a ne uključuju putnike koji su nositelji boravišnih dozvola, boravišnih iskaznica, viza za dugotrajni boravak ili pripadaju drugim izuzetim kategorijama.

13 milijuna eura za oko 300 kamera i 600 uređaja za uzimanje otisaka

Putnici će na kiosku prolaziti predregistraciju koja uključuje skeniranje putne isprave, uzimanje biometrije lica i otisaka četiri prsta desne ruke te kratki upitnik o razlogu dolaska. Nakon predregistracije putnik se upućuje na „ručnu“ graničnu kontrolu radi verifikacije podataka i kreiranja EES dosjea, dok putnici s već postojećim dosjeima u drugoj državi članici prolaze izravno na kontrolnu kućicu. Prilikom idućih pristupanja graničnoj kontroli dosje će se potvrđivati biometrijskom usporedbom uživo snimljene fotografije s onom pohranjenom u sustavu. Djeca mlađa od 12 godina će se fotografirati, no neće trebati davati otiske prstiju.



Predviđa se da će se nakon početne faze primjene i povećanja broja kreiranih dosjea trajanje čekanja na graničnim prijelazima značajno smanjiti.

Na pitanje o nabavi uređaja, iz MUP-a odgovaraju kako je sva bitna oprema nabavljena, a financirana je EU sredstvima u ukupnoj vrijednosti većoj od 13 milijuna eura. Radi se o gotovo 300 kamera za izuzimanje biometrije lica i preko 600 uređaja za izuzimanje otisaka prstiju.