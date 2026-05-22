Veliki rizik: ECB bi mogao povećati kamatne stope unatoč rizicima od recesije, upozorava viši ekonomist

Glavni ekomomist u Berenbergu Holger Schmieding upozorio je da bi povećanje kamatnih stopa ECB-a, koje se očekuje sljedeći mjesec, bilo velika pogreška usred znakova slabljenja rasta i manje potražnje.

Rekao je da takav potez riskiranje guranje Europe u recesiju. Inflacija u eurozoni dosegnula je prošli mjesec 3%, što je najviša razina od rujna 2022.

Schmieding je rekao da su ključne “velike tri” europske ekonomije – Njemačka, Francuska i Italija – oslabljene nedavnim porastom cijena energije, što je dovelo do stagflacijskog okruženja na kontinentu.

No, s obzirom na to da novi podaci PMI-ja ukazuju na slabljenje zaposlenosti i pokretača potražnje, Schmieding je rekao da bi uništenje potražnje trebalo “riješiti” inflacijski dio stagflacijske slike, budući da potrošači manje troše na druge stavke kako bi pokrili troškove energije – negirajući potrebu za agresivnim pooštravanjem.

“Važno je razlikovati ono što će središnje banke nažalost vjerojatno učiniti i što bi bilo ispravno“, rekao je u petak za CNBC-jevu emisiju “Europe Early Edition“.

“Moj je dojam da će Europska središnja banka napraviti veliku pogrešku.“

Europska središnja banka (ECB) ostavila je svoju glavnu referentnu kamatnu stopu za depozitne instrumente nepromijenjenom na 2% na svom posljednjem sastanku 30. travnja. No, u izjavi je njezino upravno vijeće priznalo da su se rizici od inflacije i rizici od rasta “intenzivirali”.

“Ekonomska bijeda”

Najnoviji godišnji pokazatelj inflacije za eurozonu iznosio je 3% za travanj, što je najviša razina od rujna 2023. i znatno iznad cilja središnje banke od 2%.

Očekuje se da će ECB povećati kamatne stope na sljedećem sastanku 11. lipnja. Tržišta predviđaju 86%-tnu vjerojatnost povećanja od 25 baznih bodova sljedeći mjesec, navodi BBH u bilješci.

“Ako Europska središnja banka u lipnju poveća kamatne stope, što se čini odlučnom namjerom, to bi dodatno pogoršalo ekonomsku bijedu“, rekao je Schmieding. “Ako ECB potom nastavi s daljnjim povećanjem kamatnih stopa, vjerojatno bismo završili u blagoj recesiji, a ne samo u stagflaciji.“

Laura Cooper, voditeljica makro kredita u Nuveenu, rekla je da bi ECB tijekom ljeta mogao upustiti u takozvana povećanja “osiguranja“, potez koji je više oblikovan projekcijama inflacije nego trenutnom inflacijom. No upozorila je da tržišta možda još uvijek podcjenjuju pogoršanje rasta.