Više od dva i pol milijuna računa u sklopu fiskalizacije 2.0

Od 1. do 15. siječnja ove godine u okviru fiskalizacije 2.0, izdano je 2.557.122 fiskaliziranih e-računa, a 226.008 poreznih obveznika razmijenilo je e-račun, objavila je Porezna uprava Ministarstva financija.

Evidentirano je 97.628 poreznih obveznika – korisnika aplikacije MikroeRačun te 33 informacijska posrednika na Popisu informacijskih posrednika, a 11 poreznih obveznika razvilo vlastito rješenje za razmjenu eRačuna.

Porezna uprava uz ostalo navodi kako je svjesna svjesna pojedinačnih primjera eRačuna s nelogičan ili očito pogrešnim datumom isporuke, uključujući i slučajeve u kojima se pojavljuje datum 1. siječnja 1901. godine. Kaže da se u takvim slučajevima ne radi o grešci središnjeg sustava fiskalizacije 2.0, već o podatku koji je unio pošiljatelj ili informacijski sustav pošiljatelja.



Napominje pritom da se sustav fiskalizacije 2.0 i razmjene e-računa temelji na strukturiranim porukama u kojima je pošiljatelj odgovoran za ispravnost i logičku dosljednost dostavljenih podataka, uključujući datum isporuke te da određeni informacijski sustavi, u slučaju nepopunjenog ili pogrešnog datuma, koriste tehničke zadane (default) vrijednosti koje mogu rezultirati povijesnim datumima poput 1901. godine.

Zaprimanje e-računa s očito pogrešnim datumom isporuke ne znači automatski poreznu obvezu niti zakašnjenje u plaćanju, naglašava Porezna uprava i dodaje da su porezni obveznici dužni postupati u skladu s važećim poreznim propisima, pri čemu se u slučaju uočenih pogrešaka koristi ispravak računa.

Porezna uprava, kako se navodi, tijekom implementacijskog razdoblja fiskalizacije 2.0 neće primjenjivati sankcije za nenamjerne pogreške, osobito one koje proizlaze iz tehničkih prilagodbi sustava.

Fiskalizacija 2.0 je projekt Porezne uprave koji uvodi obveznu fiskalizaciju i razmjenu eRačuna (elektroničkih računa) u poslovnim (B2B) i državnim (B2G) transakcijama, zamjenjujući papirnate račune digitalnim procesom koji uključuje automatsko slanje podataka Poreznoj upravi, integriranu e-Arhivu i napredno online knjigovodstvo, s ciljem veće transparentnosti i smanjenja administrativnog tereta, a postala je obvezna za poduzetnike od 1. siječnja 2026. godine.