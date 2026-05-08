Vježba “Žitnjak 2026.”: JANAF potvrdio visoku razinu pripravnosti u kriznim situacijama

Na JANAF-ovom terminalu Žitnjak održana je sveobuhvatna vježba „Žitnjak 2026“. U vježbi su sudjelovali pripadnici Vatrogasne postrojbe Terminala Žitnjak, Civilne zaštite, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, DVD-a Sesvete, Državne intervencijske postrojbe Civilne zaštite Zagreb i Protueksplozijskog odjela MUP-a te djelatnici Terminala Žitnjak.

Na Terminalu provedena je sveobuhvatna vježba s ciljem provjere spremnosti, učinkovitosti reakcije i kvalitete komunikacije svih uključenih internih i vanjskih službi u slučaju izvanrednih događaja. Vježbom je testirano postupanje prema propisanim internim i vanjskim planovima i protokolima te razina pripravnosti za pravovremeno i koordinirano djelovanje.

Tijekom vježbe provjereno je operativno postupanje prema definiranim planovima i procedurama, sposobnost samostalnog i zajedničkog djelovanja više sudionika te učinkovitost komunikacije između JANAF-a i vanjskih interventnih službi. Aktivnosti su obuhvatile gašenje požara teškom pjenom, detekciju i uklanjanje eksplozivne naprave, sanaciju te postupke dekontaminacije.

Uspješnim dovršetkom vježbe potvrđena je visoka razina usklađenosti i spremnosti Vatrogasne postrojbe Terminala Žitnjak i ostalih službi, kao i djelotvornost postojećih planova. Rezultati vježbe dodatno učvršćuju sigurnosne standarde JANAF-a te potvrđuju sposobnost brzog i učinkovitog odgovora u kriznim situacijama.

„Kao kritična infrastruktura i kompanija od strateške važnosti za opskrbu Hrvatske i Europe energijom, naša je dužnost održavati najviše standarde sigurnosti i operativne spremnosti. Sigurnost je apsolutni prioritet JANAF‑a i zato kontinuirano ulažemo u održavanje i nadogradnju našeg sustava. Kao strateška energetska točka Hrvatske i Europe, trebamo biti spremni na svaku situaciju. Današnja vježba pokazala je visoku razinu spremnosti naših timova te potvrdila učinkovitost sigurnosnih protokola u slučaju ugroze kritične i strateške infrastrukture. Testirali smo i koordinaciju svih uključenih službi, što je ključno za brzo i usklađeno djelovanje.

Zahvaljujem Civilnoj zaštiti, MUP‑u, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zagreb i DVD‑u Sesvete na suradnji, a posebno našem timu s Terminala Žitnjak koji je još jednom dokazao profesionalnost i operativnu spremnost. Ovakva objedinjena vježba prvi je put održana u ovom formatu i važan je korak u daljnjem jačanju sigurnosnih standarda s ciljem zaštite imovine, ljudi i okoliša“, istaknuo je povodom uspješnog završetka vježbe član Uprave JANAF-a Ivan Barbarić.

