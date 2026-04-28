Janaf u prvom kvartalu s dobiti od 13 milijuna eura

Janaf je u prvom kvartalu ove godine ostvario neto dobit od 13 milijuna eura, pokazuje financijski izvještaj Janafa.

U prvom ovogodišnjem kvartalu Janaf je ostvario ukupni prihod u iznosu od 35 milijuna eura uz bruto dobit od gotovo 16 milijuna eura.

Prihodi od temeljne djelatnosti Društva, transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, u navedenom razdoblju iznose 33 milijuna eura. Poslovanjem s inozemnim kupcima ostvareno je 72% prihoda od temeljne djelatnosti, u iznosu od gotovo 24 milijuna eura, dok je na domaćem tržištu ostvareno više od 9 milijuna eura prihoda od temeljne djelatnosti Društva.

Financijski rezultati i pokazatelji i dalje su iznad prosjeka u hrvatskom gospodarstvu te omogućuju nastavak provedbe diverzifikacije poslovanja, s ciljem dugoročne transformacije Društva u integriranu energetsku kompaniju.

“Izražena geopolitička neizvjesnost i složene okolnosti u energetskom sektoru obilježili su prvo tromjesečje ove godine. Unatoč takvom okruženju, ostvareni financijski rezultati potvrđuju stabilnost i otpornost poslovanja Janafa te učvršćuju našu poziciju pouzdanog partnera naftnog sektora i jedinog sigurnog dobavnog pravca za opskrbu ovog dijela Europe”, ocjena je Janafove uprave.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se