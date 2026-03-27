Premijer posjetio Terminal Omišalj: JANAF potvrđuje stabilnost opskrbe i stratešku važnost za Europu

Premijer Plenković s ministrima Butkovićem i Šušnjarom posjetio je Terminal Omišalj čije mogućnosti im je prezentirala Uprava JANAF-a.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade RH i ministra mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar posjetili su u petak JANAF-ov Terminal Omišalj na otoku Krku.

Tom prigodom, Uprava JANAF-a upoznala je predsjednika Vlade i ministre s radom tog strateškog energetskog čvorišta koji opskrbljuje energentima Republiku Hrvatsku, Europsku uniju i zemlje u okruženju.

JANAF može pokriti potrebe Slovačke i Mađarske

Predstavnicima Vlade Republike Hrvatske predstavljeni su transportni kapaciteti JANAF-ovog naftovodnog sustava te je još jednom potvrđeno kako JANAF može u potpunosti zadovoljiti godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj za sirovom naftom. Uprava JANAF-a istaknula je pouzdanost i transparentnost poslovanja te partnerski odnos sa svim korisnicima transportno-skladišnog sustava kao temelj dugoročnoga uspjeha Društva.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo posjetom Terminalu Omišalj tijekom kojeg se upoznao s tehničkim karakteristikama Terminala te naftovodno-skladišnim sustavom JANAF-a. Zahvalio je na informacijama predstavljenim na sastanku sa Upravom JANAF-a te posebno naglasio strateške mogućnosti JANAF‑a i pouzdanost naftovodnog sustava, čiji kapaciteti mogu u potpunosti odgovoriti potrebama rafinerija duž trase naftovoda.

“Posebno želimo zahvaliti predsjedniku Vlade što je imao prilike osobno posjetiti Terminal Omišalj gdje se doprema sirove nafte za naše partnere odvija stabilno i bez ikakvih operativnih zastoja. Zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u održavanje i razvoj našeg transportno-skladišnog sustava, pedesetogodišnjem iskustvu u djelatnosti transporta nafte te predanosti svih relevantnih dionika, JANAF ostaje jamac energetske sigurnosti za Hrvatsku i ovaj dio Europe. Dokazali smo to i dinamikom dopreme sirove nafte za MOL Grupu, za koju smo u tekućem razdoblju iskrcali sedam tankera s neruskom naftom, uz još sedam najavljenih za dolazak tijekom travnja i dva u svibnju. Kao jedini sigurni i pouzdan dobavni pravac za opskrbu naftom, JANAF i dalje osigurava stabilnost energetskog sustava Republike Hrvatske i Europe”, poručili su predsjednik Uprave JANAF-a Stjepan Adanić te članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić povodom posjeta premijera.