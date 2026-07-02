Vlada izdvaja 1,25 milijuna eura za poticanje razvoja toplokrvnih pasmina konja

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela Nacionalni program poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Republici Hrvatskoj 2026. – 2030., vrijedan 1,25 milijuna eura.

Kako je kazao potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, cilj ovog petogodišnjeg Programa je unaprjeđenje uzgoja toplokrvnih pasmina konja, uz istodobno povećanje kvalitete ždrebadi rođene u Republici Hrvatskoj.

Programom se također nastoji potaknuti sudjelovanje konja u sportskim natjecanjima, kao i osigurati transparentno financijsko podupiranje organizacije i održavanja konjičkih natjecanja koja se održavaju u Republici Hrvatskoj.

Ovim novim petogodišnjim Programom do 2030., kako je rekao, nastavlja se sustavna potpora koja je započela još 2015. godine te su do sada uspješno provedena dva takva Programa kroz koje je povećan broj rasplodnih konja za 24 posto i oždrebljene ždrjebadi za čak 45 posto.

Program ima dvije mjere i pet podmjera, prihvatljivi korisnici potpore su vlasnici konja, nacionalni sportski savezi i klubovi članovi nacionalnih sportskih saveza, a procjenjuje se da će broj korisnika biti veći od 200, kazao je Vlajčić.

Ukupna financijska sredstva za provedbu Programa, kako je naveo, iznose 1,25 milijuna eura, odnosno 250.000 eura godišnje.

Iznos od 250.000 eura osiguran je u financijskom planu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za 2026. te je planiran u projekciji za 2027. i 2028. godinu.

Sredstva za 2029. i 2030. osigurati će se prilikom izrade plana proračuna za naredna trogodišnja razdoblja u okviru limita ukupnih rashoda za razdjel Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.