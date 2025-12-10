Za potpore u poduzetništvu i turizmu u Osječko-baranjskoj županiji 400 tisuća eura

Županijske potpore za razvoj poduzetništva i kontinentalnog turizma u srijedu je korisnicima uručila osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, a ukupno je za tu namjenu iz ovogodišnjeg proračuna osigurano 400 tisuća eura.

Tramišak je istaknula kako je kroz nekoliko javnih poziva Osječko-baražnjska županija osigurala potpore za poduzetnike, poduzetničke potporne institucije, lokalne turističke zajednice te različite manifestacije s ciljem razvoja kontinentalnog turizma. Vjeruje da će potpore dodatno osnažiti županijsko gospodarstva, koje je već godinama stabilno i ide uzlaznom putanjom.

“Na kraju listopada ove godine u Županiji je bilo 85.515 zaposlenih, što je porast od 1.445 zaposlenih osoba u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. To govori da je gospodarstvo aktivno i da stvara pretpostavke za pronalazak zaposlenja, ali i povratak mladih koji su otišli tražiti posao u drugim državama”, ocijenila je Tramišak.

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Tatjana Turalija podsjeća kako je ove godine za potpore bilo raspisano pet javnih poziva, za pokretanje, razvoj i unaprijeđivanje poslovanja, obrazovne aktivnosti te informiranje i savjetovanje, a u turizmu za unaprijeđivanje manifestacija i sudjelovanje na sajmovima.

Ističe kako će se iduće godine naglasak staviti na potpore za mlade poduzetnike, žene poduzetnice te digitalnu i zelenu transformaciju, a vjeruje da će se, nakon što bude usvojen županijski proračun za iduću godinu, osigurati i veći iznos za potpore od ovogodišnjeg.