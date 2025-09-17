Vrhunska rodnost i kvaliteta grožđa, vina bi mogla biti za pamćenje

Za razliku od prošlogodišnjih vremenskih ekstrema koji su doveli do najranije berbe dosad, 2025. je normalna vinogradarska godina, rodnost grožđa je velika, a ulazni parametri vrhunski pa bi vino moglo biti za pamćenje, kažu neki od najpoznatijih hrvatskih vinara.

Čuveni slavonski vinar Vlado Krauthaker podsjeća kako je prošla godina zbog izražene suše i bolesti u vinogradima bila prilično izazovna za sve vinare i vinogradare, dodavši da je ove godine sve drugačije.

“Možemo reći da ove godine imamo standardnu berbu, u normalnim uvjetima”, kaže Krauthaker. Dodaje da se, ovisno o sorti, tempira optimalno vrijeme za berbu. Čekaju se sladori, kalkulira s početkom berbe od pozicije do pozicije.

Rodnost u vinogradima je velika, neusporediva s nekoliko prošlih sezona, ističe Krauthaker.

Tržište traži lakša vina

“Činjenica je da imamo normalnu godinu i to je dobro nakon ekstrema iz prošlih godina. Lani smo s berbom završili 6. rujna, a sada smo otprilike na polovici. Mislim da ćemo s berbom završiti oko 1. listopada. To je nešto na što smo desetljećima navikli, to je neko normalno vrijeme”, kaže slavonski vinar.

Kvaliteta grožđa je prema njegovim riječima odlična, rodnost je velika i sada će se najveći dio posla morati odraditi u podrumima.

“Ove godine alkoholi su niži, 12 do 13 posto, što je dobro jer tržište traži lakša vina. Vino će biti dobro bude li se pazilo u podrumima pa treba maksimalno poštovat sve procedure”, rekao je.

Krauthaker, međutim, upozorava da vinogradari i vinari u požeško- kutjevačkom vinogorju imaju problem s radnom snagom.

Nedostaje birača, uvoze ih iz Azije

“Iz godine u godinu veliki je problem s beračima. Nedostaje radnika, a sada imamo dosta berača iz Azije – Nepala i Indije”, rekao je. Kaže da berače plaća devet eura po satu.

Zaključuje kako je ove godine zadovoljan, sve teče standardnim rutama, a vino bi moglo biti zaista dobro.

Na sličnom je tragu i predsjednik Udruge Bregovita Hrvatska Kristijan Polovanec. Ta Udruga okuplja vinare s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Zagreba te Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske i Zagrebačke županije.

Tvrdi da je ova vinogradarska godina neusporediva s prošlom jer nije bilo toliko kiše ni bolesti.

“Lani smo imali najraniju berbu do sada, a sada je to ipak puno normalnije. Berba je krenula nešto ranije, ali ne kao lani, rekao bih da je počela u optimalno, standardno vrijeme za ovo područje”, kaže Polovanec.

Godina za pamćenje?

“Imamo optimalnu količinu šećera u odnosu na kiseline pa bi ova bi godina mogla biti za pamćenje po dobrim vinima”, naglasio je čelnik udruge koja iz godine u godinu proizvodi sve bolja vina.

“Sve je bilo odlično, vrijednosti u moštu vrhunske su, no sada se mora paziti na rad u podrumima”, tvrdi Polovanec, poput svoga kolege Krauthakera.

Što se tiče problema s radnom snagom rekao je sljedeće: tko ima više prijatelja, brže pobere. Kaže da radnika uvijek manjka te da u vinogradima bregovite Hrvatske sve češće rade radnici iz “trećih zemalja”.

“Mnogi od njih se prvi puta sreću s takvim radom pa zna biti problema dok se ne nauče poslu”, kaže Polovanec.

Mnogo ovisi o kvalitetnom radu u podrumima

Glavni enolog Badela Dubravko Ćuk kaže da je u vinogradima koje kontrolira ta kompanija, koja drži nekoliko prvorazrednih pozicija u Dalmaciji i na kontinentu, berba počela ovisno o području.

U Benkovcu berba se privodi kraju, mogla bi biti gotova do kraja ovog tjedna.

“Možemo reći da je ovo bila standardna godina. Uzlazni parametri su vrlo dobri, a vina bi mogla biti vrhunska”, rekao je Ćuk. I on je kazao da će mnogo toga ovisiti o kvalitetnom radu u podrumima.

Ističe da je ove godine normalnija klima nego prošle, pa je i opća situacija značajno povoljnija.

“Očekujemo redovnu berbu grožđa vrlo dobre kvalitete”.

“Zadnje četiri godine imali smo vremenske ekstreme, 2025. godina je mnogo normalnija godina za nas koji se bavimo vinima. Rodnost je vrlo dobra, sve će biti na razini 2020. ili 2021. godine, nakon što smo protekle dvije godine imali ekstremne suše”, istaknuo je Ćuk.

Badel se pri branju grožđa u dobroj mjeri oslanja na lokalno stanovništvo. Glavni enolog ističe da se pri pronalasku radnika tvrtka snalazi na razne načine, dok se bijele sorte nerijetko beru strojno. Za zaposlenike iz dalekih zemalja, većinom Nepalce, tvrdi da kvalitetno odrađuju svoj posao.

Kiša produžila berbu u Istri

Jedan od začetnika istarskog vinskog preporoda Ivica Matošević, navodi da su sve ekstremnije kiše koje padaju po Istri omele berbu.

“Svaki tjedan imamo veliku kišu i berba se otegnula”, kaže Matošević. Dodaje da je kvaliteta grožđa dobra, ali bi bila još bolja da nije bilo toliko kiše. Malvazija lakše podnosi vremenske nepogode, a neke druge sorte teže, dodaje.

U njegovim će se vinogradima još ovaj tjedan brati bijelo grožđe, a do kraja sljedećeg trebala bi završiti i berba crnog.

I on tvrdi da bi ove godine kvaliteta vina mogla biti jako dobra, a i prinosi su bitno veći nego lani.

Kada je riječ o beračima, kaže da se u njihovu pronalasku oslanja na agenciju koja mu u tome pomaže, budući da domaći ljudi to uglavnom više ne rade.

“S druge strane u podrumu imamo uigranu, stalnu, ekipu. Ona dobro funkcionira. Sa stručnim dijelom ovog posla nikada nemamo problema”, kaže Matošević.