Vukovar i Osijek buduća logistička središta za Kineze

U Vukovaru je ovih dana boravila delegacija iz kineske pokrajine Hebei, koju je predvodila zamjenica guvernera Jin Hui. Tom prilikom održan je sastanak na kojem su uz delegaciju provincije Hebei i Vukovarsko-srijemske županije prisustvovali i predstavnici Luke Vukovar i tvrtke Special Economic Zone iz Zagreba, piše Seebiz.

Razmatrane su mogućnosti za bolju povezanost Luke Vukovar i željeznice na relaciji Kina – Europa, otvaranje novih transkaspijskih kanala te uspostava logističkog huba u Luci Vukovar. Dogovorena je i daljnja suradnja s Hebei International Land Port Groupom, što bi Vukovar moglo pretvoriti u važnu točku za multimodalni promet u regiji.

Direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak istaknuo je da ta suradnja predstavlja značajnu priliku za oporavak i razvoj luke, osobito nakon gubitka 60 posto prihoda uslijed rata u Ukrajini.

Sve je krenulo još početkom veljače 2023. godine, na inicijativu predsjednika Chinese Southeast European Business Association (CSEBA), Maria Rendulića, započeli su prvi službeni razgovori između ulagača Donga Zihaoa (Kelvina), vlasnika tvrtke Eureka Investment Group sa sjedištem u Singapuru, i CSEBA-e. Predsjednik CSEBA-e Mario Rendulić osobno je predstavio niz strateških projekata na području Hrvatske, upoznavši Donga i njegov pravni tim s hrvatskim pravnim okvirom, investicijskim mogućnostima te aktualnim prilikama.

“Mi smo još u ožujku 2023. organizirali i ugostili prvu delegaciju Eureke u Hrvatskoj. Tijekom posjeta, delegacija je obišla ključne lokacije u Zagrebu, Zadarskoj županiji te Osječko-baranjskoj županiji, čime je investitorima omogućen neposredan uvid u lokalne potencijale i infrastrukturne mogućnosti. Tijekom iste posjete potpisan je ugovor o suradnji kojim su obje strane potvrdile namjeru uspostave dugoročnog partnerskog odnosa. Rezultat tog sporazuma bilo je ustupanje većinskog vlasničkog paketa tvrtke Special Economic Zone (SEZ) d.o.o. Dongu i njegovom timu.”, otkriva Rendulić za SEEbiz.

Na temelju preporuka CSEBA-e i Rendulića, Dong je prepoznao dugoročni potencijal ulaganja u Hrvatskoj. Donesena je odluka o otvaranju ureda u Zagrebu i Osijeku, kupnji objekta u poslovnoj zoni Poličnik (Zadar).

“CSEBA je koordinirala dogovor prema kojem je SEZ d.o.o. potpisao ugovor s tvrtkom Direct Entry d.o.o.. Na temelju tog ugovora, početkom siječnja 2024. godine osnovana je zajednička tvrtka Eureka International Group Logistic, sa sjedištem u Osijeku, s ciljem razvoja projekata u Osijeku i Vukovaru, posebice u području logistike.”, otkriva Rendulić.

Tom prilikom dogovoreno je i iznajmljivanje skladišnog prostora u bivšoj zgradi Pevexa u Osijeku. Objekt, smješten u Svilajskoj ulici, površine približno 50.000 m², pruža iznimne logističke kapacitete, uključujući pristup za teretna vozila, mogućnost skladištenja paletne robe te prilagodbu za distribucijske i proizvodne aktivnosti.

“Ova lokacija osigurava snažnu operativnu bazu za širenje poslovanja u istočnoj Hrvatskoj”, zaključuje Rendulić.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se