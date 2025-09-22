Wolt restoranima i trgovinama s kojima surađuje ponudio financiranje

Kako bi pomogao svojim partnerima u poslovanju, Wolt je ponudio uslugu Wolt Capital koja im nudi financiranje bez složene papirologije.

Digitalna platforma za dostavu Wolt predstavila je u Hrvatskoj Wolt Capital – novu uslugu koja partnerima na Wolt platformi omogućuje brz, fleksibilan i jednostavan pristup dodatnom financiranju. Usluga je dostupna svim partnerima, a posebno je prilagođena potrebama malih i srednjih poduzetnika koji žele ulagati u rast, stabilizirati poslovanje, ili pokriti neočekivane troškove – bez složene papirologije i dugog čekanja.

Wolt Capital funkcionira kao predujam gotovine prilagođen potrebama partnera na Woltu. Umjesto klasičnog kredita, partneri dobivaju unaprijed odobrena sredstva uz jednokratnu fiksnu naknadu, bez kamata i bez dodatnih troškova. U svom priopćenju, Wolt nije naveo kolika je visina navedene fiksne naknade, pa je teško usporediti je s visinom kamata. Otplata se odvija automatski i fleksibilno, kroz unaprijed dogovoreni postotak buduće prodaje ostvarene preko Wolta, što znači da su uplate usklađene s ritmom poslovanja.

Za one koji prodaju preko Wolta

„Naši partneri su poduzetnici – vlasnici restorana, trgovina i drugih biznisa. Kada imaju brz, jasan i predvidiv pristup sredstvima, lakše se odlučuju na investicije koje podižu kvalitetu usluge i ubrzavaju rast. Wolt Capital im upravo to omogućuje – financiranje koje prati dinamiku njihovog realnog poslovanja“, izjavila je Ana Bosak Klopček, Enterprise Sales Manager u Woltu.

Ako partner ispunjava osnovne uvjete, na internom portalu Wolt for Merchants namijenjenom partnerima, pojavit će se unaprijed odobrena ponuda, temeljena na dosadašnjim rezultatima. Partner zatim može odabrati iznos koji mu je potreban te odrediti ritam otplate (postotak od prodaje i željeno trajanje). Nakon prihvaćanja ponude i završnih provjera, sredstva se isplaćuju na račun partnera u roku od nekoliko radnih dana.

Wolt Capital dostupan je partnerima s dokazanim poslovanjem na Woltu – onima koji su aktivni najmanje tri mjeseca i imaju vidljivu povijest prodaje na platformi.

Predujam, a ne kredit

„Uz podršku Wolt Capital programa ulažemo u unaprjeđenje prostora i opreme, što nam otvara put za nove proizvode u ponudi. Veselimo se ponuditi još više zdravih i svježih izbora našim vjernim kupcima”, izjavila je Nataša Poljak iz Juice Boxa, partnera Wolta koji se među prvima odlučio iskoristiti ovu novu mogućnost.

Usluga je razvijena kroz suradnju Wolta s financijsko‑tehnološkim partnerima specijaliziranima za financiranje malih poduzeća. Transakcije podliježu standardnim provjerama, a predujmovi su strukturirani kao merchant cash advance (poslovni predujam), a ne kao potrošački kredit. Usluga je namijenjena isključivo poslovnim korisnicima.

Detalji o usluzi Wolt Capital i uvjetima dostupni su na internom Merchant Portalu kao i putem uobičajenih Wolt kanala za podršku.