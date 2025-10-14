Za stambenu štednju u 2026. država će dati 18,58 eura poticaja

Građanima koji u idućoj godini uplate 663,61 euro stambene štednje država će dati 18,58 eura poticaja, stoji u prijedlogu odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju koji je Ministarstvo financija stavilo u javnu raspravu.

Postotak državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2026. godini iznosit će 2,8 posto, pa tako maksimalan iznos poticaja koji stambeni štediša može ostvariti u idućoj godini za uplatu stambene štednje od 663,61 eura iznosi 18,58 eura, što je za 1,33 eura manje nego za ovu godinu.

Iznos postotka državnih poticajnih sredstava se izračunava po zakonu propisanoj formuli, ona se temelji na prosječnim kamatnim stopama na oročene depozite građana, uz korektivni čimbenik koji predstavlja nužnu prilagodbu za dužu ročnost.

Država poticajna sredstva daje stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici, i to za uplate stambene štednje do spomenutih maksimalnih 663,61 eura u jednoj godini, pri čemu sam iznos poticaja ovisi o iznosu koji je građanin uplatio tijekom godine. Iznos državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2026. godini isplatit će se stambenim štedišama iz državnog proračuna za 2027. godinu, stoji u prijedlogu odluke koja je na savjetovanju do 13. studenoga.