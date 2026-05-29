Zagorski metalac postaje dio Petrola

Petrol se nastavlja širiti i modernizirati svoje poslovanje u Hrvatskoj. U sklopu daljnjeg razvoja, tvrtka Zagorski metalac d.o.o., dugogodišnji distributer plina i tehničkih usluga, bit će pripojena društvu PETROL d.o.o.

Završetak procesa očekuje se 1. srpnja 2026., čime će lokalna stručnost i iskustvo biti integrirani u snažniji i napredniji energetski sustav. Ova važna poslovna odluka dolazi u godini u kojoj Petrol obilježava trideset godina poslovanja u Hrvatskoj, razdoblja obilježenog kontinuiranim rastom, inovacijama i snažnim ulaganjima u modernu energetsku infrastrukturu.

Danas je Petrol u Hrvatskoj daleko više od distributera naftnih derivata. Iako i dalje zauzima snažnu poziciju u klasičnom segmentu zahvaljujući visokokvalitetnim Q Max gorivima, tvrtka razvija raznolik energetski portfelj, a pripajanje Zagorskog metalca predstavlja logičan korak u daljnjem jačanju svoje uloge na hrvatskom tržištu.

Poduzeće Zagorski metalac d.o.o. osnovano je 1980. godine s ciljem plinofikacije područja nekadašnje općine Zabok te održavanja opreme i instalacija za velika industrijska poduzeća, a tijekom devedesetih godina distribucija prirodnog plina postala je primarna djelatnost tvrtke.

Pripajanje Petrolu korisnicima Zagorskog metalca donosi snažnijeg i dugoročno pouzdanijeg partnera, modernizirane procese, napredniju korisničku podršku i jednostavnije upravljanje uslugama pod jedinstvenim brendom Petrol, bez promjene cijena.

Iako ove godine slavi trideset godina uspješnog poslovanja u Hrvatskoj, Petrol svoju energetsku priču tek ubrzava. S ambicijom da bude pouzdan partner u svim ključnim energetskim segmentima, tvrtka nastavlja jačati svoje poslovanje postavljajući standarde moderne energetike usmjerene na potrebe korisnika i zahtjeve suvremenog tržišta.