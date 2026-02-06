Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku

Slovenska grupacija Petrol najavila je rezanje troškova, a jedna od mjera trebalo bi biti preseljenje dijela važnih funkcija u Hrvatsku. Navode kako ona ima poticajnije poslovno okruženje. Na racionalizaciju ih je najviše natjeralo ograničavanje marže i rast minimalnih plaća.

Slovenska grupacija Petrol koja ima sjedište u Sloveniji, a posluje i u Hrvatskoj, odlučila se na rezanje troškova, pritisnuta rastom minimalne plaće u Sloveniji. Nadzorni odbor tvrtke u četvrtak je održao izvanrednu sjednicu, a potom i obavijestio javnost o njezinim zaključcima putem Ljubljanske burze. Hrvatskoj javnosti vjerojatno je najzanimljivija informacija o najavi preseljenja dijela važnih funkcija u Hrvatsku.

U priopćenju navode kako se Nadzorni odbor upoznao s inicijativom uprave, koja namjerava, zbog poticajnijeg poslovnog okruženja, dio strateških razvojnih središnjih funkcija prenijeti u Hrvatsku. Ova odluka je zanimljiva i zbog toga da oko četvrtine vlasništva u Petrolu ima slovenska država.

Produktivnost ne raste, plaće moraju

Osim toga, planiraju provesti sveobuhvatnu optimizaciju svih poslovnih procesa, područja i radnih mjesta, ograničiti troškove na marketing, sponzorstva, donacije i slične stavke te redefinirati standarde poslovanja. Provodit će samo nužne radove održavanja, dok će fokus strateških investicija i dalje biti izvan Republike Slovenije.

Prema podacima za prvi kvartal 2025. godine, Grupa Petrol je na hrvatskom tržištu ostvarila 309 milijuna eura prihoda što znači da 20 posto prihoda ostvaruju u Hrvatskoj.

Predsjednica nadzornog odbora Petrola Vesna Južna istaknula je kako Nadzorni odbor u svom poslovnom planu nije očekivao rast minimalne plaće u Sloveniji za čak 16 posto. S obzirom da uz to rastu troškovi rada, produktivnost ne raste, a ni marža koja je godinama regulirana i neprilagođena stvarnim uvjetima, navodi kako je situacija neodrživa. Iz tog razloga donijeli su dodatne mjere racionalizacije i optimizacije poslovanja.

Predložene mjere planiraju primjenjivati dok ne dođe do poboljšanja uvjeta poslovanja u Sloveniji. Naime, Vlada Republike Slovenije i dalje ignorira sve preporuke Vijeća za kontrolu cijena, koje zastupa stav da ne postoje nikakvi razlozi za regulaciju cijena pogonskih goriva, te i dalje održava regulaciju cijena naftnih derivata. Republika Slovenija jedina je država u EU, uz Belgiju, koja ima reguliranu maržu.

Marže regulirane samo u Sloveniji i Belgiji

Štoviše, Republika Slovenija naftnim trgovcima ne priznaje povrat ni cjelokupnog, od strane države propisanog, troška obveznog dodavanja biogoriva, čiji je zahtijevani udio dodavanja ujedno jedan od najviših u EU. S obzirom na navedeno, efektivna bruto marža naftnih trgovaca u Republici Sloveniji iznosi svega oko 7,9 centi po litri goriva (u Belgiji je ograničena na 29,3 centa), dok si država pri svakoj prodanoj litri dizelskog goriva uzme više od 81 cent. U bruto maržu, naravno, nisu uključeni troškovi logistike, troškovi plaća, troškovi poslovanja benzinskih postaja i drugi slični troškovi.

Treba naglasiti i da naftni trgovci u Republici Sloveniji imaju regulirane marže još od ožujka 2022., što je gotovo već četiri godine, dok je minimalna plaća u Republici Sloveniji u tom razdoblju porasla za 39 posto. U Grupi Petrol, u strukturi ukupnih troškova, troškovi rada i troškovi usluga povezanih s radom (prijevoz, čišćenje, zaštita i slično) čine čak 40 posto. Zbog tih činjenica profitabilnost poslovanja društva u Republici Sloveniji već godinama pada, zbog čega su nužno potrebne mjere za osiguravanje široke mreže prodajnih mjesta u Republici Sloveniji, pri čemu je najvažnija i nužna mjera deregulacija marži.

Na ostalim tržištima grupe Petrol investicije će se odvijati u skladu s poslovnim planom odnosno će se provoditi ubrzano i u većem opsegu, budući da profitabilnost poslovanja na pojedinim inozemnim tržištima već nadmašuje profitabilnost poslovanja u Republici Sloveniji.

Slovenski portal Večer nedavno je najavio kako i Lidl cijelu Upravu seli u Hrvatsku. Predsjednik Uprave Lidla Hrvatska i Slovenija već dvije godine je Boris Lozić, a Uprava obje tvrtke je identična i prema sudskom registru još uvijek ima hrvatske i slovenske članove.