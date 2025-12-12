Petrol pobijedio na sudu: Rusi prekršili ugovor smanjenjem isporuke plina, moraju platiti 185,2 milijuna eura

Arbitražni sud Međunarodne trgovinske komore (ICC) presudio je u korist Geoplina.

Arbitražni sud Međunarodne trgovinske komore (ICC) utvrdio je da je ruski Gazprom Export prekršio svoje ugovorne obveze prema Geoplinu iz dugoročnog ugovora o opskrbi prirodnim plinom u razdoblju od lipnja do prosinca 2022., objavio je Petrol putem web stranice Ljubljanske burze.

Sud je naložio Gazprom Exportu da Geoplinu isplati odštetu u iznosu od 185,2 milijuna eura, kao i pripadajuće kamate i troškove postupka. Kako je Petrol naveo u objavi na Seonetu, provedba odluke još je uvijek neizvjesna.

Ruski Gazprom, dugogodišnji glavni dobavljač plina za Sloveniju, koji je većinu plina u Sloveniju dovodio preko Geoplina, u lipnju 2022. jednostrano je počeo smanjivati ​​isporuke prema dugoročnom ugovoru. Nakon početka ratova u Ukrajini u veljači 2022., Rusija je koristila opskrbu energijom kao oružje, kako su ocijenili europski čelnici.

Prema nekim procjenama, Geoplin je opskrbljen s manje od 30 posto količina iz prethodnih godina. To je bio veliki problem za Geoplin, koji je imao prodajne ugovore s industrijom i trgovcima za cijelu godinu. Da bi ih ispunio, morao je kupovati plin na burzi, gdje su cijene u to vrijeme bile puno više.

U prosincu 2022., pet mjeseci nakon prvog smanjenja isporuke ruskog plina Sloveniji, slovenski trgovac plinom pozvao je Gazprom Export da otkloni prekršaje i nadoknadi štetu. Ugovor više nije bio održiv, izjavila je tada tvrtka u vlasništvu Petrola, koja je zbog događaja bila na rubu dokapitalizacije i nacionalizacije. To je izbjegnuto nakon što su se smirile fluktuacije cijena na burzi prirodnog plina.