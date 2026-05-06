Zagrebački hotel ide u obnovu, poslovat će pod brendom Marriott

Tvrtka Tiberius Hotels potpisala je ugovor s najvećim svjetskim hotelskim lancem, Marriott International, kako bi Hotel Academia postao dio njihovog premium brenda. Riječ je o hotelu koji se nalazi u Tkalčićevoj ulici pored Kaptol centra. Otvoren je 2016. godine, a sad će proći potpunu obnovu i dobiti novo ime.

Tribute Portfolio rastuća je globalna kolekcija hotela s izraženim karakterom i neovisnim identitetom, koje povezuje strast prema upečatljivom dizajnu te želja za stvaranjem vibrantnih prostora za goste i lokalnu zajednicu. Nakon obnove, hotel pod novim brendom, imat će snažan karakter i prepoznatljiv identitet koji će gostima pružati autentično iskustvo boravka i blisku povezanost s lokalnim okruženjem – navodi se u priopćenju Tiberius hotela. Gosti mogu očekivati moderan, topao i gostoljubiv ambijent, jasno definiranu osobnost hotela te visoku razinu personalizirane usluge, čime će se osigurati nezaboravan boravak u samom središtu grada.

Sveobuhvatna obnova hotela Academia, financijski podržana od strane Zagrebačke banke i Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), započet će početkom sljedeće godine, a završetak radova planiran je do sredine 2027. godine. Nakon obnove hotel će raspolagati s 65 moderno uređenih soba i apartmana, osmišljenih kako bi pružili maksimalnu udobnost, funkcionalnost i suvremeni urbani ugođaj.

Konferencijske dvorane, wellness i krovna terasa

Hotel će također nuditi tri konferencijske i banketne dvorane s ukupnim kapacitetom od preko 400 uzvanika, kao i nekoliko višenamjenskih prostora za događanja, čime će dodatno ojačati zagrebačku ponudu u segmentu poslovnih i društvenih događanja. Uz restoran, hotel će imati i signature bar s ponudom vrhunskih koktela i gourmet delicija, zamišljen kao sofisticirano, ali i suvremeno društveno okupljalište otvoreno kako za hotelske goste tako i za lokalnu zajednicu.

Dodatnu vrijednost projektu donosi i atraktivan poslovni prostor smješten u prizemlju hotelske zgrade, impresivne površine veće od 1500 četvornih metara, koji će se otvoriti potpuno novim mogućnostima i pažljivo osmišljenim komercijalnim sadržajima, prateći ritam grada te pridonoseći oblikovanju urbane energije ove prestižne lokacije.

Hotel pretendira postati omiljeno mjesto okupljanja Zagrepčana a dodatni sadržaji uključivat će krovnu terasu s pogledom na povijesne gradske fasade, dva privatna lounge prostora, wellness zonu s kutkom za opuštanje i potpuno opremljenim fitness centrom te prostranu garažu, čime će osigurati punu funkcionalnost i konkurentsku prednost u samom središtu grada.

Vlasnik Mario Krtalić

„Ovaj brend savršeno se uklapa u našu viziju hotela snažnog identiteta i suvremenog dizajna koji jasno odražava povezanost s gradom. Suradnja s lancem Marriott potvrđuje povjerenje u naš projekt i dodatno jača poziciju Zagreba na međunarodnoj karti hotelskog i urbanog razvoja. Vjerujemo da će ovaj hotel postati važno odredište za posjetitelje, ali i mjesto susreta lokalne zajednice, pridonoseći daljnjem prepoznavanju Zagreba kao atraktivne i konkurentne urbane destinacije“, izjavio je Robert Brgić, direktor razvoja poslovanja.

Očekivani dolazak novog hotelskog brenda na zagrebačko tržište dodatno će unaprijediti potencijal grada za konkuriranje vodećim europskim destinacijama, nudeći suvremene hotelske sadržaje s visokim standardima udobnosti i usluge, namijenjene kako posjetiteljima tako i lokalnoj zajednici.

Silvija Lovreta, potpredsjednica razvoja za srednju i jugoistočnu Europu u tvrtki Marriott International, izjavila je: „Kontinuirani razvoj Zagreba kao važne europske destinacije otvara značajne mogućnosti za rast Marriott Internationala u regiji. Sve bogatija turistička ponuda grada i njegova snažna kulturna privlačnost savršeno se podudaraju s filozofijom brenda Tribute Portfolio, koji slavi individualnost i autentični lokalni karakter.“

Podaci iz sudskog registra otkrivaju kako je vlasnik Tiberius Hotelsa tvrtka M1 Film u vlasništvu Marija Krtalića. Taj poduzetnik vlasnik je više tvrtki primarno vezanih uz graditeljstvo i nekretnine. Krtalić i tvrtka Šted invest Željka Udovičića suvlasnici su tvrtke Project Tiberius Hotels koju vode Krtalić i Lucija Udovičić Šprem.