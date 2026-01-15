Zaključena prodaja Belupova ljekarničkog lanca Atlantic grupi

Farmacia Holding u vlasništvu Atlantic grupe u četvrtak je Belupu iz sastava Grupe Podravka isplatio kupoprodajnu cijenu za kupnju ustanove Ljekarne Deltis Pharm, čime su ispunjeni uvjeti iz kupoprodajnog ugovora te je transakcija zaključena, izvijestili su iz Podravke i Atlantic Grupe.

Podsjetimo, Belupo i ljekarnički lanac Farmacia Holding potpisali su 29. prosinca prošle godine ugovor o kupoprodaji Belupove ustanove Ljekarne Deltis Pharm Farmacia Holdingu.

Nadzorni odbor Podravke je 10. prosinca dao suglasnost Upravi za prodaju Belupove ustanove Ljekarne Deltis Pharm, koju će kupiti ljekarnički lanac Farmacija u vlasništvu Atlantic Grupe, izvijestili su tada iz Podravke i Atlantic Grupe. Iz Podravke su naveli kako je nakon provedenog natječaja i razmatranja obvezujućih ponuda, najboljom ocijenjena ponuda ljekarničkog lanca Farmacia.

“Riječ je o ponudi ukupne vrijednosti 10,9 milijuna eura koja uključuje kupoprodajnu cijenu ljekarničkog poslovanja te vrijednost ulaganja Farmacije u strateško partnerstvo, odnosno komercijalno poslovanje s Belupom u idućih pet godina”, istaknuto je tada u priopćenju.

Iz Podravke su tada kazali kako je odluka o prodaji Ljekarne Deltis Pharm rezultat strateškog usmjerenja Belupa na fokusiranje resursa i ulaganja u razvoj osnovne djelatnosti, u skladu s dugoročnim ciljevima i održivošću poslovanja.

Radi se o ukupno devet ljekarni koje čine tek manji dio poslovanja Belupa, odnosno Farmaceutike te ne spadaju u njegovu osnovnu djelatnost, iako su kroz godine doprinijele jačanju prepoznatljivosti Belupa i dostupnosti kvalitetnih farmaceutskih proizvoda. Prodajom ljekarničkog poslovanja otvara se prostor za još snažniji fokus na razvoj portfelja i unapređenje poslovne učinkovitosti unutar Farmaceutike.

Iz Atlantic Grupe su tada kazali kako se ovom kupoprodajom otvara prostor za daljnji razvoj i jačanje partnerstva između kompanija koje već uspješno surađuju u području distribucije na izvanregionalnim tržištima.

Atlanticovo preuzimanje ljekarničkog poslovanja iz sustava Belupa, kako su naveli, podržava poslovne ambicije s obiju strana, a s dugogodišnjim prisustvom, iskustvom i kontinuiranim ulaganjem u razvoj najviše razine ljekarničke usluge, Farmacia predstavlja snažnog strateškog partnera Ljekarni Deltis Pharm.