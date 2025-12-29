Belupo prodao ustanove Ljekarne Deltis Pharm Atlantic grupi

Tvrtka Belupo iz sastava Grupe Podravka i ljekarnički lanac Farmacia Holding u vlasništvu Atlantic grupe potpisali su u ponedjeljak ugovor o kupoprodaji Belupove ustanove Ljekarne Deltis Pharm Farmacia Holdingu, objavila je Podravka.

Iz Podravke su putem Zagrebačke burze izvijestili kako je nakon uspješnog zaključenja pregovora danas potpisan ugovor o kupoprodaji te kako je planirano zaključenje transakcije do kraja siječnja 2026. godine.

Nadzorni odbor Podravke je 10. prosinca dao suglasnost Upravi za prodaju Belupove ustanove Ljekarne Deltis Pharm, koju će kupiti ljekarnički lanac Farmacija u vlasništvu Atlantic Grupe, izvijestili su tada iz Podravke i Atlantic Grupe.

Iz Podravke su naveli kako je nakon provedenog natječaja i razmatranja obvezujućih ponuda, najboljom ocijenjena ponuda ljekarničkog lanca Farmacia.

“Riječ je o ponudi ukupne vrijednosti 10,9 milijuna eura koja uključuje kupoprodajnu cijenu ljekarničkog poslovanja te vrijednost ulaganja Farmacije u strateško partnerstvo, odnosno komercijalno poslovanje s Belupom u idućih pet godina”, istaknuto je u priopćenju.

Iz Podravke su kazali kako je odluka o prodaji Ljekarne Deltis Pharm rezultat strateškog usmjerenja Belupa na fokusiranje resursa i ulaganja u razvoj osnovne djelatnosti, u skladu s dugoročnim ciljevima i održivošću poslovanja.

Radi se o ukupno devet ljekarni koje čine tek manji dio poslovanja Belupa, odnosno Farmaceutike te ne spadaju u njegovu osnovnu djelatnost, iako su kroz godine doprinijele jačanju prepoznatljivosti Belupa i dostupnosti kvalitetnih farmaceutskih proizvoda. Prodajom ljekarničkog poslovanja otvara se prostor za još snažniji fokus na razvoj portfelja i unapređenje poslovne učinkovitosti unutar Farmaceutike.

Nakon prodaje svojih ljekarni, kako su tada naveli iz Podravke, a prema ciljevima Strategije poslovanja Grupe Podravka do 2030., Belupo ostaje potpuno fokusiran na razvoj osnovne djelatnosti.

Belupo do 2030. planira postati vodeći europski stručnjak za dermatologiju te snažan regionalni igrač u području OTC (bezreceptnih) proizvoda, kardiologije, psihijatrije i neurologije. Ključna tržišta rasta su tržišta srednje i jugoistočne Europe, uz iskorak na zapadna tržišna kroz dermatologiju i suradnju s partnerima.

Strategija uključuje investicije vrijedne 36 milijuna eura koje će omogućiti povećanje proizvodnih i logističkih kapaciteta te unapređenje efikasnosti poslovanja. Sastavni dio planiranih investicija jest i ulaganje u Centar izvrsnosti za dermatologiju, naveli su.

Iz Atlantic Grupe su tada kazali kako se ovom kupoprodajom otvara prostor za daljnji razvoj i jačanje partnerstva između kompanija koje već uspješno surađuju u području distribucije na izvanregionalnim tržištima.

Atlanticovo preuzimanje ljekarničkog poslovanja iz sustava Belupa, kako su naveli, podržava poslovne ambicije s obiju strana, a s dugogodišnjim prisustvom, iskustvom i kontinuiranim ulaganjem u razvoj najviše razine ljekarničke usluge, Farmacia predstavlja snažnog strateškog partnera Ljekarni Deltis Pharm.

Atlantic Grupa i Farmacia zadržat će zaposlene u lancu.

Širenje ljekarničkog poslovanja u Hrvatskoj te jačanje vodeće tržišne pozicije u ovom segmentu jedan od ključnih stupova korporativne strategije Atlantic Grupe, naveli su tada iz Atlantica.