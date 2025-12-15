U Podravka Agri stigli najveći i najjači traktori — pogledajte što sve mogu

Traktori serije 9 impresivni su strojevi koji razvijaju gotovo 600 konjskih snaga, a s udvojenim kotačima dosežu širinu od 4,3 metra i duljinu blizu osam metara. Posebno su prilagođeni noćnom radu, s ugrađenih 18 radnih svjetala raspoređenih na poklopcu motora, krovu kabine i blatobranima.

Ovogodišnji investicijski ciklus Podravke Agri u suvremenu poljoprivrednu mehanizaciju zaokružen je isporukom dva zglobna traktora John Deere, model 9R 540. Od tvrtke Novocommerce International iz Osijeka nabavljeni su prvi zglobni traktori, koji su ujedno i najsnažniji traktori u poljoprivrednom voznom parku Podravke Agri.

Za razliku od klasičnih traktora, kod zglobnih traktora dva stražnja kotača su odvojena od kabine i prednjih kotača, što omogućuje lakše manevriranje i okretanje strojeva, a to je posebno važno prilikom aplikacije gnojovke i digestata koji zamjenjuju umjetna gnojiva.

“Ovi strojevi predstavljaju traktore s najvećim performansama i kapacitetima na svjetskom tržištu, a mi ćemo ih koristiti za aplikaciju gnojovke i digestata na našim oranicama”, istaknuo je Davor Doko, predsjednik uprave Podravke Agri i napomenuo kako su prije isporuke za zaposlenike organizirali desetodnevnu edukaciju u SAD-u tijekom koje su se upoznali s traktorima i njihovim mogućnostima. “U skladu s našom strategijom, usmjereni smo na inovacije i unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje zbog čega želimo prednjačiti u primjeni najmodernije tehnologije aplikacije gnojovke i digestata kako bismo očuvali biomasu u tlu.”

Traktori serije 9 ističu se maksimalnom snagom od gotovo 600 konjskih snaga što omogućuje izvršavanje radova u optimalnim rokovima, odnosno veću preciznost i kvalitetu na više hektara. S udvojenim kotačima, ovi traktori dostižu širinu od 4,3 metra i dužinu od gotovo 8 metara. Posebno su opremljeni za rad tijekom noćnih sati jer imaju ugrađeno 18 radnih svjetala na poklopcu motora, krovu kabine i blatobranima. U kabini se nalazi G5 plus upravljački centar sa zaslonom veličine 32 centimetara, koji ima mogućnost AutoTrac aktivacije i kontrole sekcija. Traktor je opremljen i JD linkom, telematskim rješenjem koje omogućuje napredno praćenje svih parametara rada stroja.