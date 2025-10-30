Grupa Podravka uz stabilne prihode zabilježila pad neto dobiti za šest posto

Grupa Podravka u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila je normaliziranu neto dobit od 61,5 milijuna eura, što je šest posto ili četiri milijuna eura manje nego u istom razdoblju lani, izvijestili su iz Podravke.

Segment Prehrane, koji je nositelj kredita za financiranje akvizicije poljoprivrednih kompanija, pritom je zabilježio pad neto dobiti, dok su segmenti Poljoprivrede i Farmaceutike zabilježili rast. Izvještajni rezultat pod utjecajem je knjigovodstvene razlike između vrijednosti koju je preuzeti poljoprivredni segment imao u kapitalu Fortenove, svojih bivših vlasnika, i tržišne cijene koju je platila Podravka, što je posljedica računovodstvenih pravila i nema stvarnog učinka na rezultate poslovanja, ističe se u priopćenju.

Normalizirana operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) u prvih je devet mjeseci ove godine iznosila 132,8 milijuna eura, što je 0,3 posto više u odnosu na usporedivu osnovicu iz 2024. godine.

Segment Prehrane je ostvario 3,4 posto manju normaliziranu EBITDA-u, dok je normalizirana EBITDA Farmaceutike porasla za 2,6 posto. Segment Poljoprivrede (Podravka Agri) ostvarila je rast normalizirane EBITDA-e od 5,1 posto u odnosu na rezultate iz prvih devet mjeseci lani kada segment nije bio u sastavu Grupe Podravka.

Ta koprivnička grupa je u prvih devet mjeseci povećala poslovne prihode za 0,2 posto, na 768,1 milijun eura. U tu usporedbu uključena je simulacija rezultata poslovanja Grupe Podravka za 2024. godinu koja uključuje preuzete poljoprivredne kompanije, navodi se.

Prihodi segmenta Prehrane pritom su iznosili 448,9 milijuna eura i viši su za 2,3 posto, dok je Farmaceutika uprihodila 135,5 milijuna eura, što je povećanje od 3,9 posto u odnosu na prvih devet mjeseci lani. Segment Poljoprivrede, odnosno Podravka Agri, koja u sastavu Grupe Podravka posluje od 31. siječnja ove godine, ostvarila je prihode u iznosu od 187,8 milijuna eura.

Pogoršanje makroekonomskih uvjeta na izvoznim tržištima

Iz Podravke u priopćenju ističu kako se rezultati segmenta Prehrane, nositelja izvoza Grupe Podravka, nalaze pod snažnim utjecajem pogoršanja makroekonomskih uvjeta na brojnim izvoznim tržištima, uključujući povećanje carina u Sjedinjenim Američkim Državama, usporavanje i pada trgovine na malo u Poljskoj, Rumunjskoj, Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji te recesiju u Njemačkoj. Izvoz segmenata Poljoprivrede i Farmaceutike nije primarno orijentiran na spomenuta tržišta te imaju i pozitivnije ključne pokazatelje, dodaje se u priopćenju.

Što se proizvodnog portfelja tiče, kako se navodi, gotovo svi poslovni programi u segmentu Prehrane te kategorije u segmentu Farmaceutike zabilježili su rast u odnosu na prvih devet mjeseci lani.

Iz Podravke ističu kako su početkom trećeg kvartala nastavili aktivno upravljati portfeljem kompanija koje čine Grupu Podravka. Uz suglasnost Podravke d.d, ovisna kompanija Žito d.o.o. Ljubljana donijela je odluku o prodaji poslovne cjeline Konditorstvo s ciljem fokusiranja na temeljnu djelatnost, odnosno pekarsko poslovanje.

Podsjetili su i kako je predstavljena i nova Strategija poslovanja Grupe do 2030. koja obuhvaća sva tri segmenta poslovanja – Prehranu, Poljoprivredu i Farmaceutiku,a koja je usmjerena na rast temeljen na produktivnosti, inovacijama, održivosti i ulaganjima u suvremene tehnologije, uz snažan fokus na međunarodno širenje i konkurentnost.

Tijekom trećeg kvartala ove godine Podravka se suočila i s pojavom afričke svinjske kuge (ASK) na farmi Sokolovac u Baranji. Pozitivan nalaz utvrđen je unatoč pojačanim bio-sigurnosnim mjerama i stalnom nadzoru. Od strane Državnog inspektorata naložena je i provedena eutanazija 9.829 svinja.

S obzirom na cjelokupnu situaciju, uključujući još uvijek snažan infekcijski pritisak na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, uz postojeće već visoke bio-sigurnosne mjere, na svim su farmama u vlasništvu Podravke uvedeni i dodatni sigurnosni protokoli i režimi rada, istaknuli su iz Podravke.