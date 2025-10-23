Podravkina Mirna iz Rovinja izabrana za nabavu 50 tona ribljih konzervi za državu

Ministarstvo gospodarstva izabralo je tvrtku Mirna za posao nabave 50 tona konzervi sardina za potreba Ravnateljstva za robne zalihe.

Mirna d.d. iz Rovinja izabrana je za posao nabave 50 tona ribljih konzervi za Ravnateljstvo za robne zalihe. Njihova ponuda vrijedna 364.500 eura bila je povoljnija od ponude tvrtke Mardešić iz Salija na Dugom otoku koja je iznosila 430.000 eura plus PDV. Obje ponude premašile su procijenjenih 341.500 eura plus PDV. To nije bio problem za Ministarstvo gospodarstva koje je raspisalo natječaj, jer su imali dodatna novčana sredstva.

Osim cijene koja je imala 80 posto utjecaja na izbor pobjednika natječaja u obzir se uzimao i rok isporuke. Kako su obje tvrtke navele da konzerve mogu ispuniti unutar jednog dana, obje su dobile maksimalnih 20 bodova po tom kriteriju. Rok za žalbe još uvijek je u tijeku, no nema uočljivog razloga za žalbu zbog rezultata natječaja.

Forbes Hrvatska već je izvještavao o ovom natječaju kojim se tražila srdela u biljnom ulju težine 90 do 125 grama po konzervi. Minimalni sadržaj ribe morao je biti najmanje 70 posto, a trajnost najmanje 48 mjeseci.

Mirna je osnovana 1877. godine, a od 2014. godine preuzela ju je Podravka i tako spasila od stečaja. S vremenom je istisnula male dioničare i ima stopostotni udio u tvrtki. Prošlu godinu završila je s 15,10 milijuna eura prihoda, 1,30 milijuna eura gubitaka i 220 zaposlenih. Mardešić je imao 8,80 milijuna eura prihoda, 65.996 eura dobiti i 107 zaposlenih. Značajan igrač u ovom području je Sardina iz Postire, koja je po prihodima i broju zaposlenih velika kao ove dvije tvrtke zajedno, no nije sudjelovala u natječaju.