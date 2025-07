Zalando i About You dovršili strateško spajanje

Zalando i ABOUT YOU uspješno su završili transakciju i udružili snage kako bi predvodili europsku modnu i lifestyle e-trgovinu.

Zalando SE (“Zalando”) i ABOUT YOU Holding SE (“ABOUT YOU”) objavili su da su dovršili svoje strateško spajanje, što im omogućuje pružanje bolje usluge kupcima i partnerima diljem Europe.

Svojim komplementarnim ponudama u segmentu poslovanja s krajnjim korisnicima (B2C) i poslovanja s poslovnim subjektima (B2B), ove će dvije tvrtke, koje vode njeni osnivači, izgraditi paneuropski ekosustav e-trgovine za modu i lifestyle te pokriti veći udio europskog tržišta modne i lifestyle e-trgovine.

1. srpnja 2025. Europska komisija odobrila je kontrolu spajanja za transakciju, uključujući dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje dioničarima ABOUT YOU-a. Zalando je sada stekao 91,45% temeljnog kapitala ABOUT YOU-a (isključujući trezorske dionice).

Zalando i dalje ima čvrstu namjeru kao sljedeći korak provesti istjecanje preostalih manjinskih dioničara ABOUT YOU-a i steći preostale dionice ABOUT YOU-a uz odgovarajuću novčanu naknadu. Istjecanje će se provesti kao dio spajanja ABOUT YOU-a s podružnicom u potpunom vlasništvu Zalanda.

Od objave namjere o udruživanju 11. prosinca 2024., i Zalando i ABOUT YOU pripremaju se za ovu sljedeću fazu. Svaka tvrtka razvila je planove kako bi osigurala nesmetanu suradnju i jasan fokus na zajedničko stvaranje vrijednosti nakon zaključenja posla, s ciljem kombiniranja svojih komplementarnih snaga uz očuvanje jedinstvenih identiteta.

“Obje tvrtke su iz lokalnih startupova izrasle u europske uspješne priče razumijevajući nijansirane i raznolike potrebe kupaca na mnogim tržištima, te vođene neumoljivim fokusom na kvalitetu i inovacije. Zajedno ćemo raditi na tome da budemo nepobjediv tim koji će predvoditi put u europskoj modi i lifestyle e-trgovini“, rekao je Robert Gentz, suizvršni direktor i suosnivač Zalanda.

“U B2C segmentu nudimo kupcima i brendovima dva različita i bogata iskustva kupovine. U B2B segmentu, kombinirajući naše komplementarne logističke i softverske mogućnosti ZEOS-a, Tradebyte-a i SCAYLE-a, stvorit ćemo još napredniji operativni sustav za e-trgovinu koji omogućuje brendovima i trgovcima upravljanje svojim višekanalnim poslovanjem diljem Europe i šire.“

“U središtu ovog udruživanja je naša zajednička predanost redefiniranju mode i lifestyle kupovine te stvaranju stvarne vrijednosti za naše kupce i partnere. Uzbuđeni smo što udružujemo snage sa Zalandom kako bismo potaknuli inovacije i ostvarili nove mogućnosti rasta za SCAYLE i ABOUT YOU“, rekao je Tarek Müller, suosnivač i suizvršni direktor ABOUT YOU . “Ova strateška transakcija otvara vrata izvrsnoj suradnji, a istovremeno nam omogućuje da ostanemo vjerni individualnosti i energiji koje definiraju ABOUT YOU.“

Zalando će dati prve izglede za cijelu 2025. godinu za spojeno poslovanje kada objavi rezultate za drugo tromjesečje 6. kolovoza 2025.