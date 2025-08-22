Žalbeni sud odbacio Trumpovu kaznu od 500 milijuna dolara

Žalbeni sud odbacio je kaznu od 500 milijuna dolara (372 milijuna funti) koju je predsjednik Donald Trump morao platiti u građanskom suđenju za prijevaru u New Yorku prošle godine.

Sudac Arthur Engoron naredio je Trumpu da plati kaznu zbog masovnog napuhavanja vrijednosti imovine Trump Organizacije kako bi osigurao povoljne kredite.

U opširnoj presudi objavljenoj u četvrtak, suci Žalbenog odjela Vrhovnog suda New Yorka izjavili su da je, iako je Trump odgovoran za prijevaru, kazna od gotovo pola milijarde dolara bila pretjerana.

“Iako se šteta svakako dogodila, nije riječ o katastrofalnoj šteti koja može opravdati dosuđivanje gotovo pola milijarde dolara državi“, napisao je sudac Peter Moulton, prenosi BBC.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je tvrdio da je odluka potpuna pobjeda.

“Iznimno poštujem činjenicu da je Sud imao hrabrosti odbaciti ovu nezakonitu i sramotnu odluku koja je štetila poslovanju diljem države New York. Bio je to politički lov na vještice, u poslovnom smislu, kakav nitko prije nije vidio”, rekao je.

Ured državnog odvjetnika New Yorka, koji je pokrenuo slučaj protiv Trumpa, također je odluku okarakterizirao kao pobjedu, jer je potvrdio Trumpovu odgovornost za prijevaru, a suci nisu odbacili druge kazne koje nisu financijske. Ured planira uložiti žalbu na odluku o kazni najvišem državnom sudu.

U izjavi, ured državnog odvjetnika rekao je da su suci potvrdili dobro potkrijepljenu odluku suda prvog stupnja: “Donald Trump, njegova tvrtka i dvoje njegove djece odgovorni su za prijevaru.”

U slučaju protiv Trumpa, njegova dva odrasla sina i Trump Organizationa, sudac Engoron također je zabranio Trumpu da obnaša dužnost direktora tvrtke ili uzima kredite od banaka u državi tri godine. Odluka od četvrtka zadržala je na snazi ​​ovu i druge nenovčane kazne koje je izrekao sudac Engoron.

Presuda je donesena gotovo godinu dana nakon što je vijeće saslušalo usmenu raspravu o žalbi, tijekom koje se nekoliko sudaca činilo skeptičnim prema slučaju građanske prijevare.

Trumpov sin Eric, koji je bio uključen u slučaj, proslavio je odluku objavom na društvenim mrežama. “Nakon 5 godina pakla, pravda je pobijedila!“, napisao je.

U rujnu 2023. sudac Engoron presudio je da je Trump odgovoran za poslovnu prijevaru, utvrdivši da je lažno prikazao svoje bogatstvo za stotine milijuna dolara. Još jedno suđenje održano je 2024. kako bi se odredila kazna.

U jednom slučaju, sudac je utvrdio da je u financijskim izvještajima Trumpa pogrešno navedeno da je njegov penthouse u Trump Toweru gotovo tri puta veći od stvarne veličine.