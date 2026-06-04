Zašto su planovi Jareda Kushnera i Ivanke Trump za luksuzni resort u Albaniji izazvali žestoke prosvjede?

Tisuće Albanaca okupile su se posljednjih dana na prosvjedima protiv planiranog razvoja luksuznog turističkog kompleksa Jareda Kushnera, što je najnovija kontroverza koja prati njegove projekte na jadranskoj obali.

Istodobno se Kushner suočava sa sve većim nadzorom zbog korištenja svog privatnog investicijskog fonda Affinity Partners za suradnju sa stranim vladama tijekom drugog predsjedničkog mandata svojeg punca.

Kushner i Affinity nalaze se u ranoj fazi razvoja dviju lokacija u Albaniji: projekta vrijednog 1,4 milijarde dolara na nenaseljenom otoku Sazanu te projekta vrijednog 4,7 milijardi dolara na dijelu zaštićenog obalnog područja u Zvërnecu.

Kushner na tim lokacijama planira izgraditi luksuzna odmarališta, uz pomoć supruge Ivanke Trump. Za The Guardian je izjavio da bi resort na Sazanu bio “vrlo luksuzan projekt visoke klase” koji zamišlja kao “idealno odmaralište u kojem bih želio boraviti sa svojom obitelji i prijateljima”.

Albanska vlada dala je preliminarno odobrenje za projekt na otoku Sazanu u prosincu 2024., nedugo nakon ponovnog izbora predsjednika Donalda Trumpa, dodijelivši projektu status “strateškog investitora”, što omogućuje brže dobivanje državnih dozvola.

Takav vremenski slijed događaja izazvao je zabrinutost da albanska vlada projekt koristi kako bi stekla naklonost Trumpove administracije, što dužnosnici negiraju. Sve se to događa dok Kushner kontroverzno nastoji osigurati financiranje za Affinity od stranih vlada tijekom Trumpova drugog mandata te radi na razvoju drugih nekretninskih projekata diljem svijeta, uključujući i one u Gazi.

Kushnerov projekt izazvao je široku zabrinutost zbog zaštite okoliša jer se planirana gradnja nalazi unutar zaštićenog područja koje je stanište brojnih životinjskih vrsta. Čak 41 ekološka organizacija poslala je u siječnju pismo albanskoj vladi tražeći “trenutačnu obustavu svih odluka koje omogućuju” nastavak gradnje.

Albanci su počeli prosvjedovati protiv novog projekta još u proljeće, nakon što su se na tom području pojavile bodljikava žica i drugi znakovi pripreme gradilišta. Nemiri su se posljednjih dana dodatno pojačali, a prosvjednici kao razlog navode videosnimke na kojima se vidi kako privatni zaštitari silom udaljavaju demonstrante.

Ivanka Trump: “Kako želim živjeti”

Ivanka Trump ovog je tjedna izazvala dodatne kritike promovirajući planirani luksuzni projekt u jednom podcastu. Ispričala je kako su ona i Kushner bili “očarani” otokom nakon prvog posjeta te je voditelju Davidu Senri opisala projekt kao “vrhunac cjelokupnog mog iskustva u nekretninama, svih mojih putovanja i dugog promišljanja o tome kako želim živjeti, kako mislim da ljudi sve više žele živjeti te pokušaj da se izgradi nešto što je opipljiva manifestacija svega toga”.

Njezine izjave izazvale su podsmijeh među kritičarima predsjednika Trumpa. Voditelj emisije “The Daily Show” Michael Kosta ocijenio je Ivanku Trump kao osobu koja je “izgubila dodir sa stvarnošću” te se našalio: “A za sve vas koji mislite da bi milijarderi možda trebali malo osjetiti raspoloženje javnosti prije kupnje privatnog otoka, ono što ne razumijete jest da otok još nema sobe.”

Kushnerov projekt pod istragom zbog okolišnih pitanja

Albanski tužitelji za borbu protiv korupcije istražuju izmjene zakona koje je vlada donijela 2024. godine, a koje olakšavaju turistički razvoj na okolišno zaštićenim područjima. To je u ponedjeljak potvrdio državni ured za borbu protiv korupcije. Nije poznato koliko bi istraga mogla trajati niti kakve bi posljedice mogla imati za Kushnerov projekt.

Što kaže albanska vlada?

Albanski premijer Edi Rama odlučno je stao iza Kushnerove investicije unatoč rastućim društvenim napetostima.

“Vrlo je važno da ostanemo otvoreni, da budemo pošteni i da ni pod kojim okolnostima ne steknemo stigmu zemlje u kojoj se investitore dočekuje neprijateljski”, rekao je Rama u izjavi objavljenoj u utorak, koju prenosi Reuters. “Ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da se investicija zaustavi dok sam ja ovdje.”

Albanska vlada ranije je također branila projekt tvrdeći da je u skladu s okolišnim propisima, dok su investitori isticali da projekt planiraju razvijati na ekološki odgovoran način.

“Naš fokus ostaje na odgovornom upravljanju prostorom, unapređenju okoliša, otvaranju radnih mjesta i stvaranju dugoročne vrijednosti za lokalne zajednice. Poštujemo aktualne javne i institucionalne procese”, izjavio je za Reuters Asher Abehsera, predsjednik tvrtke Sazan Real Estate Development LLC.

Vlada je ipak poduzela mjere protiv privatnih zaštitarskih tvrtki optuženih za napade na prosvjednike, oduzevši licence dvjema tvrtkama te uhitivši jednog zaštitara.

Koliko će trajati izgradnja Kushnerovog resorta?

Za sada ne postoji procijenjeni rok završetka resorta na Sazanu ili u Zvërnecu, a projekti još nisu dovoljno napredovali da bi gradnja mogla početi.

Konačni planovi za odmarališta još nisu predani albanskoj vladi, a pregovori oko projekata tehnički su i dalje u tijeku. Prema uvjetima sporazuma o strateškom investitoru iz 2024., Kushnerova tvrtka neće plaćati porez tijekom prvih deset godina gradnje projekta, pa je moguće da će realizacija trajati barem toliko dugo.

Tko je još uključen?

Gotovo sav kapital fonda Affinity Partners dolazi iz inozemstva, izvijestio je ranije The New York Times. Posebno se ističu ulaganja iz zemalja Bliskog istoka, pri čemu su državni investicijski fondovi Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata među glavnim podupirateljima fonda.

Kushner je za The Guardian rekao da ga je s mogućnostima ulaganja u Albaniji upoznao Richard Grenell, Trumpov izaslanik za posebne misije. Guardian je 2025. izvijestio da je Grenell djelovao kao Affinityjev “poslovni posrednik” u regiji.

Prema pisanju The New York Timesa, Kushner i Grenell surađivali su 2024. i s albanskim poduzetnikom Shefqetom Kastratijem te njegovim sinom Musom Kastratijem. Izvješća također sugeriraju da su u razvojne skupine povezane s projektom u Zvërnecu uključeni i drugi investitori, među kojima su katarski poduzetnici Moutaz i Ramez Al-Khayyat.

Kushner je rekao da je Sazan otkrio kada je tijekom plovidbe jahtom u vlasništvu Nata Rothschilda, nekadašnjeg milijardera i člana poznate obitelji Rothschild, pristao na otok te se na brodu sastao s Ramom. Ipak, nema naznaka da je obitelj Rothschild na bilo koji širi način uključena u projekt.

Inače, Kontroverze oko albanskog projekta dolaze nakon što je Kushner ranije planirao razviti nekretninski projekt s brendom Trump u Beogradu. Od projekta je ipak odustao u prosincu 2025., nakon što su četvorica visokih državnih dužnosnika optužena za zlouporabu položaja i krivotvorenje dokumenata povezanih s projektom.

Dužnosnici su odbacili optužbe za bilo kakve nepravilnosti, a Affinity je objavio da je odustao od projekta jer “značajni projekti trebaju ujedinjavati, a ne dijeliti ljude, te iz poštovanja prema građanima Srbije i gradu Beogradu”.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link na originalni članak)