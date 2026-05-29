Nakon šale o Melaniji Trump, Disney na meti regulatora: Zatražena prijevremena revizija osam TV postaja

Disney tvrdi da je riječ o pokušaju gušenja slobode zbog šale Jimmyja Kimmela na račun prve dame.

Sukob između Disneyja i administracije Donalda Trumpa prerasta u ozbiljan političko-medijski obračun. Medijski div optužio je Saveznu komisiju za komunikacije (FCC) za pokušaj gušenja slobode govora nakon što je regulator iznenada zatražio prijevremenu reviziju licenci za osam televizijskih postaja u vlasništvu ABC-ja.

Disney tvrdi da je riječ o “nezakonitom, proizvoljnom i protuustavnom” potezu te upozorava da se njime krše prava zajamčena Prvim amandmanom američkog Ustava.

“Sjaji poput udovice”

Spor dolazi u trenutku kada se pojačava politički pritisak na ABC i Disney zbog voditelja Jimmyja Kimmela, jednog od najglasnijih kritičara Donalda Trumpa na američkoj televiziji.

Kontroverza je izbila nakon što je Kimmel u emisiji Jimmy Kimmel Live! komentirao Melaniju Trump rekavši da ima “sjaj poput žene koja očekuje da će uskoro postati udovica”. Šala je izazvala oštre reakcije, a dodatne tenzije nastale su nakon što je nekoliko dana kasnije tijekom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu došlo do pucnjave kojoj su prisustvovali predsjednik i prva dama.

Donald i Melania Trump potpm su javno pozvali ABC da otpusti Jimmyja Kimmela.

“Cijenim što je toliko ljudi ogorčeno Kimmelovim odvratnim pozivom na nasilje”, poručio je Trump, dodajući da je voditelj “prešao svaku granicu”.

Opasan presedan

Melania Trump otišla je korak dalje, optuživši Kimmela za “retoriku mržnje i nasilja” koja dodatno produbljuje političke podjele u zemlji.

“Dosta je bilo. Vrijeme je da ABC zauzme stav”, napisala je na platformi X.

FCC, kojim predsjedava Trumpov kadar Brendan Carr, odbacuje tvrdnje da je postupak povezan s Kimmelom. Regulator tvrdi da je prijevremena revizija licenci dio šire istrage o mogućoj diskriminaciji koja traje već godinu dana te da je odluka donesena isključivo na temelju tijeka istrage, piše Sky News.

No Disney u tome vidi opasan presedan. “Ovaj pokušaj gušenja govora pod krinkom birokratskog postupka ne smije uspjeti”, poručili su iz kompanije.

Slučaj tako otvara mnogo šire pitanje od sudbine jednog televizijskog voditelja: gdje završava regulatorni nadzor, a počinje politički pritisak na medije u eri sve žešćih sukoba između Bijele kuće, tehnoloških kompanija i velikih medijskih kuća.