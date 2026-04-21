Tiskani mediji u Francuskoj u sve većoj krizi zbog masovnih otpuštanja

Od prosinca 2025. izdavači časopisa i regionalnih novina najavili su ukidanje gotovo 1000 radnih mjesta, dovodeći opstanak brojnih redakcija u pitanje.

Tiskani mediji suočavaju se s padom koji ne pokazuje znakove usporavanja. S time se suočavaju i francuske redakcije koje je u posljednjih šest mjeseci zahvatio val otkaza i agresivnih rezova troškova. Od prosinca 2025. najavljeno je ukidanje 1000 radnih mjesta, dok podaci Trendea pokazuju da je sektor od 2009. izgubio oko 10.500 radnih mjesta, uz 11.685 ukinutih i tek 1216 novootvorenih pozicija.

Društvene mreže i digitalne platforme natječu se za pažnju publike, što dovodi do pada naklada časopisa: Paris Match pao je devet posto u 2025., Le Point 5,9 posto, Le Nouvel Obs 6,8 posto, a Voici 10,7 posto, prema podacima Saveza za statistiku tiska i medija. Platforme također preuzimaju prihode od oglašavanja.

Regionalni francuski dnevni tisak suočava se s učinkom škara između pada prihoda od papirnatih pretplata i potrebe za ulaganjima u digitalnu transformaciju, u kojoj zaostaje. Situacija u regionalnoj medijskoj grupi Centre France ilustrira razmjere izazova: 80 posto poslovanja dolazi iz tiska, koji bilježi godišnji pad naklade od 7-8 posto, dok digital čini tek 10 posto poslovanja, piše Le Monde.

Pada kvaliteta

Iako situacija nije nova, tempo se posljednjih mjeseci ubrzao. Prisma Media, vodeći izdavač časopisa u Francuskoj (Capital, Géo, Femme actuelle), najavio je plan otkaza za 261 od 650 zaposlenika, gotovo 40 posto radne snage. U CMI France (Elle, Marianne, Franc-Tireur), u vlasništvu Daniela Kretinskog, ugrožena su 132 radna mjesta u redakciji i oglašavanju, gotovo 30 posto zaposlenih. Regionalni sektor također reže: Centre France ukida 152 od 1600 radnih mjesta (gotovo 10%) i zatvara tri lokalna ureda. Ouest-France planira 30 odlazaka, Sud Ouest 53, dok Nice-Matin ukida 58 tehničkih pozicija, a Viamédia dodatnih 17.

Ovi rezovi već imaju operativne posljedice. Redakcije upozoravaju da smanjenje kapaciteta direktno utječe na kvalitetu lokalnog izvještavanja i sposobnost privlačenja čitatelja.

Utjecaj na demokratske procese

Šire posljedice su i društvene. Istraživanja pokazuju jasnu povezanost između gustoće lokalnih medija i izlaznosti na izbore, što otvara pitanje dugoročnog utjecaja na demokratske procese. Ni nacionalni izdavači nisu pošteđeni: Bayard planira ukinuti 59 radnih mjesta (5% zaposlenih), dok se u drugim grupacijama također provode rezovi i programi štednje.

Prema procjenama stručnjaka, sektor ulazi u novu fazu konsolidacije u kojoj ni snažni vlasnici više ne jamče stabilnost. Bez brze transformacije poslovnih modela i regulatorne podrške, osobito u odnosu na Big Tech i umjetnu inteligenciju, aktualni val rezova mogao bi prerasti u dublju strukturnu krizu europskih medija.