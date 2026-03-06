Njemački medijski div preuzima britanski Telegraph za 662 milijuna eura

Kupnja Telegrapha dio je strategije njemačkog medijskog koncerna da ojača prisutnost na globalnom tržištu digitalnih i političkih medija.

Njemački medijski konglomerat Axel Springer objavio je u petak da kupuje britansku medijsku grupu Telegraph Media Group.

Axel Springer preuzima ovaj britanski list konzervativne orijentacije za 575 milijuna funti (662 milijuna eura).

U priopćenju je izvršni direktor Axel Springera Mathias Döpfner rekao: “Prije više od 20 godina pokušali smo kupiti The Telegraph, ali nismo uspjeli. Desetljećima smo se divili ovom velikom mediju. Sada nam se san ostvario.”

Dodao je da žele pomoći da postane najčitaniji i intelektualno najinspirativniji medij desnog centra na engleskom govornom području.

Zastupali Brexit

Axel Springer nije bio jedina medijska kompanija zainteresirana za kupnju Telegrapha, budući da je i Daily Mail & General Trust ponudio preuzimanje vrijedno 500 milijuna funti, piše Politico.

Döpfner je također rekao da “The Telegraph predstavlja slobodu, osobnu odgovornost, demokratske vrijednosti i vjeru u otvorena društva i tržišna gospodarstva”

The Telegraph, osnovan 1855. godine, dugo je bio snažan zagovornik Brexita, a mnogi njegovi komentatori i danas u svojim kolumnama zastupaju izrazito euroskeptičan urednički stav.

Iako je Döpfner čvrsto proeuropski orijentiran, njemački milijarder kritizirao je institucije Europske unije te je prošle godine pohvalio JD Vancea nakon što je američki potpredsjednik kritizirao dužnosnike EU-a zbog marginaliziranja krajnje desnih stranaka.

U e-mailu upućenom zaposlenicima u petak, koji je vidio Financial Times, Döpfner je rekao da su uvjerenja Telegrapha usko usklađena s vrijednostima Axel Springera.

“Podržavamo pravo na postojanje Države Izrael i protivimo se svim oblicima antisemitizma. Vjerujemo u savez između Europe i Sjedinjenih Država. Zalažemo se za slobodno tržišno gospodarstvo i odbacujemo ekstremizam i diskriminaciju u bilo kojem obliku”, rekao je.

Tri godine bez vlasnika

Dugotrajan proces prodaje ostavio je Telegraph bez stalnog vlasnika gotovo tri godine. Prodaja novina pokrenuta je nakon što je Lloyds Banking Group preuzela kontrolu nad njima jer obitelj Barclay nije uspjela vratiti dugove osigurane tim medijem, koji je posjedovala od 2004. godine.

Dogovor prema kojem je investicijska grupa RedBird IMI, uz potporu Ujedinjenih Arapskih Emirata, trebala kupiti Telegraph blokirala je tadašnja konzervativna vlada zbog zabrinutosti da bi utjecajne novine mogle doći pod kontrolu fonda iza kojeg stoji strana država.

Postizanje dogovora s Axel Springerom bit će olakšanje za RedBird IMI, koji je mjesecima pokušavao izaći iz vlasništva nad novinama.

Axel Springer jedan je od najvećih europskih medijskih koncerna sa sjedištem u Berlinu. Osnovao ga je 1946. njemački izdavač Axel Springer, a danas je snažno usmjeren na digitalne medije.

Kompanija posjeduje brojne poznate medijske brendove, među kojima su Bild, Die Welt, Politico i Business Insider. Posljednjih godina agresivno širi međunarodno poslovanje, osobito na engleskom govornom tržištu i u digitalnom novinarstvu.