Završena primopredaja Name. Prostor privremeno zatvoren dok vlasnici osmišljavaju novi koncept

Splitski poduzetnici Nina Banović i Ivan Budalić službeno su preuzeli Namu od dosadašnjih vlasnika te najavili kako će sljedećim mjeseci predstaviti svoje planove.

Tvrtka Izbor šesti preuzela je robnu kuću Nama u zagrebačkoj Ilici, a službena primopredaja uspješno je zaključena. U priopćenju tvrtke navodi se kako je proces preuzimanja protekao uredno i u korektnoj suradnji s dosadašnjim vlasnikom. (Veliki udio te tvrtke koja je bila u dugogodišnjem stečaju ima država, op.a.)

Novi vlasnici sada trenutačno pripremaju sljedeću fazu razvoja. Prostori su zasad zatvoreni, dok su u tijeku aktivnosti usmjerene na definiranje budućeg koncepta. Prema obvezama koje je Izbor šesti preuzeo, zadržan je iskusan i uhodan tim zaposlenika, čime se osiguravaju kontinuitet poslovanja i očuvanje dugogodišnjeg iskustva.

Osim toga, dužni su nastaviti poslovanje i preuzeti zaposlenike dvije godine od predaje nekretnine.

„Svi koji su voljeli ovu staru zagrebačku ljepoticu uskoro će imati novi razlog da joj se vrate, a oni koji je tek trebaju otkriti dobit će svoju priliku. Naš cilj nije bio izbrisati ono što Nama znači Zagrebu, nego joj vratiti sjaj kakav zaslužuje i dati novu vrijednost u samom središtu grada. Vjerujemo da je ovo početak jedne kvalitetne i dugoročne priče“, poručuju novi vlasnici – Nina Banović i Ivan Budalić.

Nova uprava će u narednim mjesecima predstaviti svoje planove i viziju uz poruku: „Jedno je jasno – očekuje se ponovno otvaranje prostora koji ima posebno mjesto u životu grada.“