Željko Mihelić novi je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore

Krovno udruženje hrvatskih poljoprivrednika HPK u iduće četiri godine vodit će Željko Mihelić, vlasnik Farme Lužak iz Liča, čije se gospodarstvo bavi uzgojem goveda u sustavu krava-tele te tovom junadi. Farma je ujedno jedan od najvećih proizvođača krmnog bilja u regiji.

Novi saziv skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (nazočno 72 članova od ukupno izabrana 72 delegata) izabrao je na izbornoj skupštini, novog predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore.

Prijava kandidatura za izbor Predsjednika HPK provodila se u razdoblju od 6. – 16. ožujka. U roku koje je odredilo Povjerenstvo za provođenje izbora pristigle su 4 prijave od kojih jedna nepotpuna. Prihvaćeni kandidati za predsjednika HPK su Željko Mihelić, iz Primorsko-goranske županije, Zdenko Močnik iz Karlovačke županije te Ivan Valentić iz Vukovarsko-srijemske županije.

Na današnjoj izbornoj skupštini izabrane je i novi Upravni odbor HPK.

Članove skupštine HPK na početku je pozdravio dosadašnji predsjednik Mladen Jakopović koji je čestitao izbor novog predsjednika i UO te je istaknuo kako oni kao i delegati skupštine mandat preuzimaju u vrijeme još jedne, možda i najopasnije globalne krize, koja će, ako se nastavi imati dramatičan utjecaj na poljoprivredu, proizvodnju i cijene u svijetu.

“Raduje me što u novom sastavu HPK vidim puno mladih poljoprivrednika – čak preko 50 posto svih novoizabranih delegata. Posebno mi sigurnost i nadu daje i to što je među novim članovima skupštine sada i dosta poljoprivrednica, što je dobar i pozitivan trend. Poljoprivreda je za Hrvatsku strateška djelatnost, a vjerujem da ćemo i dalje dobro surađivati jer smo i u zadnje četiri godine zajednički puno toga napravili, ali je pred nama i dalje veliki posao. Trenutno se nalazimo u vrlo izazovnim vremenima za poljoprivredu, zbog čega je važno da još snažnije surađujemo, razmjenjujemo informacije i donosimo prijedloge te zajednički radimo na povećanju proizvodnje, kako vrijednosti tako i količina, poticanju da sve više mladih uđe u poljoprivrednu djelatnost te da opskrba stanovništva kvalitetnom hranom bude sigurna i dostupna“, naglasio je Jakopović.

“HPK će se u idućem mandatu, koji ste mi povjerili, boriti za bolju i modernu poljoprivredu jer je budućnosti poljoprivrede u našim rukama, te ćemo nastaviti uspješnu suradnju sa Vladom RH. Moj program rada usmjeren je na jačanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, poboljšanje položaja poljoprivrednika na tržištu, te jačanje uloge HPK kao institucije koja aktivno zastupa interese poljoprivrednih proizvođača. U narednom četverogodišnjem razdoblju zalagat ću se za stvaranje boljih uvjeta poslovanja poljoprivrednih gospodarstava, smanjenje administrativnih opterećenja te razvoj modela koji će omogućiti stabilniju proizvodnju i sigurniji plasman poljoprivrednih proizvoda. Trenutno stanje u hrvatskoj poljoprivredi zahtijeva pravovremeno i odlučno djelovanje kako bi se ključni problemi sektora počeli rješavati bez odgađanja”, izjavio je novi predsjednik HPK Željko Mihelić.

Naglasio je kako će se u svom vođenju HPK zalagat za povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, jačanje položaja poljoprivrednika u tržišnom lancu te razvoj održivih modela proizvodnje i plasmana poljoprivrednih proizvoda.

“Posebnu pozornost posvetit ću razvoju kooperativnog sustava između poljoprivredno-prehrambene industrije te malih i srednjih poljoprivrednika, kako bi se omogućila stabilnija proizvodnja i sigurniji plasman poljoprivrednih proizvoda. Također je potrebno razviti model kratkih lanaca opskrbe na lokalnoj razini, kojim bi se omogućilo malim proizvođačima da svoje proizvode plasiraju u dječje vrtiće, škole, domove za starije osobe i druge javne ustanove čiji su osnivači lokalna ili regionalna samouprava. Jedan od važnih ciljeva je i poticanje udruživanja poljoprivrednika, kako bi se kroz zajedničku nabavu repromaterijala smanjili ulazni troškovi proizvodnje i povećala konkurentnost na tržištu“, kazao je.

Poseban je istaknuo kako će naglasak stavit na aktivnije uključivanje poljoprivrednika u rad Komore.

“Potrebno je poticati poljoprivrednike da se u što većem broju uključe u rad odbora Komore, kako bi se kroz njihov stručni doprinos i iskustvo učinkovitije odgovorilo na izazove koji koče snažniji razvoj poljoprivrede u Hrvatskoj. Na taj način Komora može postati još snažnija platforma za zastupanje interesa poljoprivrednika i aktivno sudjelovanje u oblikovanju poljoprivrednih politika“, zaključio je novi predsjednik HPK.