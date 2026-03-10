Žito grupa postaje vlasnik baranjske tvrtke Anabbela

Žito grupa je u utorak izvijestila da je potpisan kupoprodajni ugovor između tvrtki Novi Agrar, članice Žito grupe, i Anabbela iz Duboševice, čime ta baranjska tvrtka prelazi u stopostotno vlasništvo Žito grupe.

Žito grupa, kako se navodi, širi vlastitu ratarsku proizvodnju i na područje Baranje.

Tvrtka Anabbela obrađuje više od 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u Baranji, gdje Žito grupa dosad nije imala vlastitu ratarsku proizvodnju. Osim toga, tvrtka ima razvijenu kooperaciju s lokalnim poljoprivrednicima.

“Ovom akvizicijom, zajedno s prošlogodišnjim preuzimanjem Agro-Tovarnika, Žito grupa je od inicijalne javne ponude povećala ukupne poljoprivredne površine koje obrađuje za 4.500 hektara, što je porast od 25 posto”, istaknuli su iz Žito grupe.

Napominju kako Žito grupa ukupno uzgaja poljoprivredne kulture na više od 22.000 hektara obradivih poljoprivrednih površina.

Žito grupa drugi je najveći obrađivač poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj, a ratarstvo je baza njezinog vertikalno integriranog poslovanja koja osigurava vlastitu sirovinu za industrijsku proizvodnju te plasman viškova na tržište.

Žito nastavlja uspješno provoditi investicijske aktivnosti prezentirane kroz inicijalnu javnu ponudu i jačati prisutnost na regionalnom tržištu, istaknuli su iz te tvrtke.