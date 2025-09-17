Znate li koje je omiljeno prijevozno sredstvo u Hrvatskoj?

U 2023. godini automobil je bio glavno prijevozno sredstvo za putnike u cijeloj EU, a slijede ga zrakoplovi, autobusi, međugradski autobusi ili trolejbusi, vlakovi i morski brodovi.

Automobili su činili 70,6% ukupnih putničkih kilometara u cijeloj EU, što je smanjenje od 1,8 postotnih bodova (pp) u usporedbi s 2022. godinom. Prijevoz zrakoplovom činio je 14,7% ukupnih putničkih kilometara, što je povećanje od 1,6 pp u usporedbi s 2022. godinom.

Autobusi, međugradski autobusi ili trolejbusi slijedili su sa 7,2% (smanjenje od 0,2 pp), vlakovi su činili 7,1% (porast od 0,3 pp), a morski brodovi 0,4% (stabilno u usporedbi s 2022.).

Najveći udjeli automobilskog prijevoza zabilježeni su u Litvi (85,7% ukupnih putničkih kilometara), Nizozemskoj (77,1%) i Finskoj (76,4%).

Hrvati imaju najveći broj prijeđenih kilometara avionom

Hrvatska je zabilježila najveći udio zračnih putničkih kilometara u ukupnom prometu (43,5%), a slijede Bugarska (29,0%) i Cipar (27,4%).

Foto: Eurostat

Malta je zabilježila najveći udio prijevoza autobusima ili međugradskim autobusima (15,8% ukupnih putničkih kilometara), a slijede je Irska (15,4%) i Estonija (12,0%).

Željeznički promet odigrao je važnu ulogu u Nizozemskoj (10,9% ukupnih putničkih kilometara), Austriji (10,5%) i Francuskoj (9,1%).

Hrvatska je zabilježila najveći udio putničkih kilometara u pomorskom prijevozu (2,4%), a odmah iza nje slijede Estonija (2,3%) i Finska (2,1%).

Ova vijest obilježava Europski tjedan mobilnosti, koji se svake godine obilježava od 16. do 22. rujna s ciljem podizanja svijesti o održivoj urbanoj mobilnosti.